Кокорин – о чемпионстве «Зенита»: «Очень рад за ребят!»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин отреагировал на досрочную победу «Зенита» в чемпионате России.
«Очень рад за ребят! Хотел бы поздравить команду, тренерский штаб и город с чемпионством!» – сказал 29-летний футболист.
- «Зенит» взял чемпионский титул за четыре тура до завершения турнира. Это новый рекорд РПЛ.
- Кокорин до фактического окончании сезона связан контрактом с петербургским клубом.
- С февраля форвард выступает за «Сочи» на правах аренды, сыграл восемь матчей и забил семь голов.
Источник: «Чемпионат»