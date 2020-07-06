Кокорин – о чемпионстве «Зенита»: «Очень рад за ребят!»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин отреагировал на досрочную победу «Зенита» в чемпионате России.

«Очень рад за ребят! Хотел бы поздравить команду, тренерский штаб и город с чемпионством!» – сказал 29-летний футболист.