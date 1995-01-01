Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    Кокорин – о чемпионстве «Зенита»: «Очень рад за ребят!»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин отреагировал на досрочную победу «Зенита» в чемпионате России.

    «Очень рад за ребят! Хотел бы поздравить команду, тренерский штаб и город с чемпионством!» – сказал 29-летний футболист.

    • «Зенит» взял чемпионский титул за четыре тура до завершения турнира. Это новый рекорд РПЛ.
    • Кокорин до фактического окончании сезона связан контрактом с петербургским клубом.
    • С февраля форвард выступает за «Сочи» на правах аренды, сыграл восемь матчей и забил семь голов.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:32
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3496

      Давид59 28 минут назад

      Хорошо, что игра Сочи - Зенит ничего не решает. Можно наконец Шамкину и компании дать побегать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3703

      Борат 51 минуту назад

      надеюсь мы за кокорина и сочи порадуемся в игре с хряками !
      саня никогда не устанет повторять ...
      гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2491

      "supermax" > Борат 9 минут назад

      Ты к Черчесову зайди в твиттер... Все там видно чем вы в раздевалке занимаетесь.... Фу пи.доры....повторять он не устанет.... И алярму свою носом ткни...или чем вы там обычно тыкаете

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77634
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru