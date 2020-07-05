«648 – это целая жизнь». Буффон прокомментировал рекорд по количеству матчей в Серии А

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отреагировал на свой рекорд, который он установил в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Торино» (4:1). Голкипер провел 648-ю встречу в Серии А.

«648 – это не число, а целая жизнь. Жизнь с двумя перчатками, между двумя полюсами. Жизнь из испытаний. Лучший вызов – впереди. 648 спасибо», – написал Буффон.

Вратарь опередил лидировавшего по показателю Паоло Мальдини .

. Буффон начинал карьеру в «Парме».

В матче с «Торино» игроки «Ювентуса» вышли со специальными надписями в честь рекорда Буффона (см. фото ниже).

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Фото: твиттер Squawka News.