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    АПЛ. «Арсенал» в Вулверхэмптоне одержал четвертую победу подряд

    «Арсенал» справился с «Вулверхэмптоном». Победный гол в первом тайме забил Букайо Сака, с которым на текущей неделе продлили контракт. Это его дебютный мяч в АПЛ.

    Лондонцы одержали четвертую победу подряд. Они поднялись на седьмое место в турнирной таблице.

    Александр Ляказетт забил первый свой выездной гол в АПЛ с февраля 2019 года.

    «Арсенал» одержал две подряд сухие гостевые победы в АПЛ впервые с февраля 2016 года.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 33-й тур

    Вулверхэмптон – Арсенал – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сака, 43; 0:2 – Ляказетт, 86.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2020 21:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2278

      SarJr 2 часа назад

      волки совсем пленные были, а арсеналу оч повезло, оба гола прям на шару

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