АПЛ. «Арсенал» в Вулверхэмптоне одержал четвертую победу подряд

«Арсенал» справился с «Вулверхэмптоном». Победный гол в первом тайме забил Букайо Сака, с которым на текущей неделе продлили контракт. Это его дебютный мяч в АПЛ.

Лондонцы одержали четвертую победу подряд. Они поднялись на седьмое место в турнирной таблице.

Александр Ляказетт забил первый свой выездной гол в АПЛ с февраля 2019 года.

«Арсенал» одержал две подряд сухие гостевые победы в АПЛ впервые с февраля 2016 года.

Чемпионат Англии. АПЛ. 33-й тур

Вулверхэмптон – Арсенал – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сака, 43; 0:2 – Ляказетт, 86.

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