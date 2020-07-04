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РПЛ. «Крылья Советов» и «Ростов» голов не забили, в матче два удаления

4 июля 2020, 20:27
33

«Ростов» не смог победить во втором матче подряд – ничья. «Крылья Советов» при Андрее Талалаеве обе встречи свели к ничейному результату.

Ростовчане остались в таблице четвертыми. Самарцы остаются в зоне вылета.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Полуяхтов, Чичерин, Чернов, Лысцов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов (Смирнов, 80), Глушенков (Попович, 68), Радонич (Зиньковский, 54).

«Ростова»: Песьяков, Чернов, Чистяков (Ведерников, 32), Осипенко, Мамаев, Ионов (Долгов, 86), Байрамян, Попов (Глебов, 86), Хаджикадунич, Норманн, Прошляков (Еременко, 70).

Предупреждения: Гацкан, 22; Глушенков, 39; Чичерин, 57 – Чистяков, 10; Норманн, 40; Ведерников, 45+1.

Удаления: Полуяхтов, 25 – Ведерников, 55 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ростов
Комментарии (33)
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алдан2014
1593883779
А где болельщики крыльев и Ростова?На спамовской ветке?
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nominum
1593884061
игра была равна- играли два говна. Худший матч Ростова в сезоне. Судья тоже от души насвистелся.
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Garrincha58
1593884414
так Крылья могут и не спастись теперь вся надежда на Химки, чтобы те не согласились на РПЛ
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morgan59
1593885087
Видимо Ростов может только после левеньких пенальти забивать.
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ростов 100/100
1593885782
Если бы не Ростов то такой матч и не смотрел. Извини Ростов, но это была отвратительная игра. Повезло что ничья.
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житель СПб
1593886843
Посмотрел матч минут 15-20 - и ушел с Премьера (он у меня на компе). Стало неинтересно смотреть. И вижу по комментариям и по результату - что ничего не изменилось... Валерий Карпин, где Вы?! На Ростов не похоже. Сейчас же самые результаты надо давать! Или у Ростова психологические силы иссякли?
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portero
1593887773
Шомуродова в атаке не хватало Ростову, физика еще совсем не очень... ничейка по игре. Крыльям удачи в оставшихся играх...
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Zenit2312
1593893362
Удачи Ростову ! Хорошая команда правда не стабильная.
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GoLenaStop
1593935068
Ростсельмаш, ведь в Европе играть! Давайте, напрягитесь! Надо что-то менять, не видно идеи, легкости игры... Может, Байрамяна на фарт подстричь?
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zigbert
1593939839
Много сил отнял у Ростова матч с Краснодаром, да и Шомуродов был бы кстати.
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