РПЛ. «Крылья Советов» и «Ростов» голов не забили, в матче два удаления

«Ростов» не смог победить во втором матче подряд – ничья. «Крылья Советов» при Андрее Талалаеве обе встречи свели к ничейному результату.

Ростовчане остались в таблице четвертыми. Самарцы остаются в зоне вылета.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Полуяхтов, Чичерин, Чернов, Лысцов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов (Смирнов, 80), Глушенков (Попович, 68), Радонич (Зиньковский, 54).

«Ростова»: Песьяков, Чернов, Чистяков (Ведерников, 32), Осипенко, Мамаев, Ионов (Долгов, 86), Байрамян, Попов (Глебов, 86), Хаджикадунич, Норманн, Прошляков (Еременко, 70).

Предупреждения: Гацкан, 22; Глушенков, 39; Чичерин, 57 – Чистяков, 10; Норманн, 40; Ведерников, 45+1.

Удаления: Полуяхтов, 25 – Ведерников, 55 (вторая ж.к.).

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