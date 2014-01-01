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    РПЛ. «Крылья Советов» и «Ростов» голов не забили, в матче два удаления

    «Ростов» не смог победить во втором матче подряд – ничья. «Крылья Советов» при Андрее Талалаеве обе встречи свели к ничейному результату.

    Ростовчане остались в таблице четвертыми. Самарцы остаются в зоне вылета.

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

    «Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Полуяхтов, Чичерин, Чернов, Лысцов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов (Смирнов, 80), Глушенков (Попович, 68), Радонич (Зиньковский, 54).

    «Ростова»: Песьяков, Чернов, Чистяков (Ведерников, 32), Осипенко, Мамаев, Ионов (Долгов, 86), Байрамян, Попов (Глебов, 86), Хаджикадунич, Норманн, Прошляков (Еременко, 70).

    Предупреждения: Гацкан, 22; Глушенков, 39; Чичерин, 57 – Чистяков, 10; Норманн, 40; Ведерников, 45+1.

    Удаления: Полуяхтов, 25 – Ведерников, 55 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:27
    Комментарии23
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      Рейтинг: -3758

      gosproektikabinet 2 минуты назад

      извините ростов, но крылья не интересны москве, чтобы их топить

      0
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      Рейтинг: +2160

      житель СПб 4 минуты назад

      Посмотрел матч минут 15-20 - и ушел с Премьера (он у меня на компе). Стало неинтересно смотреть. И вижу по комментариям и по результату - что ничего не изменилось... Валерий Карпин, где Вы?! На Ростов не похоже. Сейчас же самые результаты надо давать! Или у Ростова психологические силы иссякли?

      0
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      Рейтинг: +56

      ростов 100/100 22 минуты назад

      Если бы не Ростов то такой матч и не смотрел. Извини Ростов, но это была отвратительная игра. Повезло что ничья.

      2
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      Рейтинг: +1787

      morgan59 33 минуты назад

      Видимо Ростов может только после левеньких пенальти забивать.

      -1
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      Рейтинг: +1787

      morgan59 > MaxRnD 26 минут назад

      У психиатора был?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1787

      morgan59 > MaxRnD 24 минуты назад

      А кем вам играть-то ? Прошляковыми, Ведерниковыми, Глебовыми, Долговыми и Хаджикадуничами. Только и остаётся надежда , что Мешков после 15ти мунут просмотра высмотрит руку.

      0
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      Рейтинг: +1787

      morgan59 > MaxRnD 21 минуту назад

      А вот хамить это по вашему. Тут уж вас никто не переплюнет.

      0
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      Рейтинг: +39950

      MaxRnD > morgan59 21 минуту назад

      С тебя тролль, как с говна пуля.
      И для того, чтобы очередной раз обгадиться на ветке Ростова, вовсе не обязательно перелогиниваться с "января 59" на "morgan59", кузьмича, плэя или прочий подобный шлак ....

      PS Ты на завтрашний матч с Зенитом памперсы и жалобы заготавливай , убогий !

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      Рейтинг: +1787

      morgan59 > MaxRnD 20 минут назад

      Ну допустим на игру с Зенитом и вам памперсы будут нужны. Так что не радуйся раньше времени

      0
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      Рейтинг: +2160

      житель СПб > MaxRnD 6 минут назад

      Разве это Кузьмич? И Кузьмич - шлак? Вроде бы он в целом корректно и адекватно пишет...

      0
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      Рейтинг: +39950

      MaxRnD > житель СПб 58 секунд назад

      Давно за клиентом наблюдаю ... Разные учётки для разных целей, но в целом лексикон один и тот же ....

      0
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      Рейтинг: +10501

      Garrincha58 44 минуты назад

      так Крылья могут и не спастись теперь вся надежда на Химки, чтобы те не согласились на РПЛ

      0
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      Рейтинг: +3499

      alarm 45 минут назад

      позор спартаку!

      1
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      Рейтинг: +1735

      латунный 45 минут назад

      бывает и так в еврокубки мы попали

      1
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      Рейтинг: +621

      nominum 50 минут назад

      игра была равна- играли два говна. Худший матч Ростова в сезоне. Судья тоже от души насвистелся.

      3
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      Рейтинг: +39950

      MaxRnD > nominum 41 минуту назад

      А кем играть-то ? Прошляковыми, Ведерниковыми, Глебовыми, Долговыми и Хаджикадуничами ?

      Переболевшая основа еле-еле ноги после ковида волочит и ещё не скоро по всей видимости разбегается

      Последнего нормального защитника (Чистякова) и того сломали, выгнув коленный сустав на 160 градусов в обратную сторону .....

      2
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      Рейтинг: +606

      vsespartak01 > MaxRnD 32 минуты назад

      мак !увы и ах!все пропало все просрали !тедеску с цорном:чемодан деньги вокзал!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39950

      MaxRnD > vsespartak01 27 минут назад

      Саня, ну не бывает такого, чтобы всё и сразу ...

      0
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      Рейтинг: +606

      vsespartak01 > MaxRnD 26 минут назад

      с таким руководством ничего не будет!

      1
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      Рейтинг: +606

      vsespartak01 > vsespartak01 24 минуты назад

      два раза проиграть тамбову,не выиграть ни разу у уфы!это надо уметь!спартаковское руководство браво!

      1
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      Рейтинг: +39950

      MaxRnD > vsespartak01 16 минут назад

      В этом сезоне Тамбов и нас два раза дрюкнул, так что это дело случая, не бери близко к сердцу

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      Рейтинг: +2654

      алдан2014 55 минут назад

      А где болельщики крыльев и Ростова?На спамовской ветке?

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      Рейтинг: +4111

      vladik12 > алдан2014 39 минут назад

      С инфарктом.

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