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    Спортивный директор «Тамбова»: «В договоре прописано, что для выхода Мелкадзе на матч со «Спартаком» надо заплатить 3 или 5 миллионов рублей»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков объяснил, почему в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака» не примет участие нападающий Георгий Мелкадзе.

    – Шансов, что Георгий Мелкадзе сыграет против «Спартака», нет совсем?

    – Мелкадзе не может играть. У нас в арендном соглашении прописано, что он не выйдет на поле в матче против «Спартака». Так что с красно-белыми Георгий точно не сыграет.

    – Даже за определенную денежную сумму?

    – Нет, у нас в договоре прописано, что для выхода на поле против «Спартака» надо заплатить то ли 3 миллиона, то ли 5 миллионов рублей – точно не помню. Но у «Тамбова» нет столько свободных денег. Мы не можем заплатить за участие Мелкадзе во встрече с красно-белыми. Так что в ближайшем матче будем пытаться добиться успеха без Георгия.

    • Матч «Спартак» – «Тамбов» состоится сегодня в 18:30 по московскому времени.
    • 23-летний Мелкадзе в текущем сезоне забил шесть голов и сделал три ассиста в 15 матчах.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6251

      Литейный4 25 минут назад

      Стыдно за хряков. Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6251

      Литейный4 27 минут назад

      Тамбов и без грузина размажет аутсайдеров не по детски. Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1876

      rash1959 51 минуту назад

      Что это за спортивный директор, если он "точно не помнит"? Кто тогда должен помнить? алё тамбов.

      1
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      Рейтинг: +2814

      Томик > rash1959 2 минуты назад

      Там просто пропечаталось плохо - непонятно 3 или 5. Что сразу на серьёзного парнишу гнать? Он и запомнил - "3 или 5". Ведь не существенно, говорит же всё равно денег нет.

      0
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      Рейтинг: +3468

      alarm 1 час назад

      позор спартаку!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +3468

      alarm 1 час назад

      ахаха! а как рылы визжали про кокорина! а сейчас сидят по кустам, и даже хрюкнуть нечего)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +909

      ziborock > alarm 1 час назад

      Ты сравнил 3 миллиона и 40?!)
      Давай я тебе 3 а ты мне 40?!))))
      Более того, больше чем уверен что Сочи вам заплатит эти 40 лямов, Кокорин будет играть и вы сольете своим подкидышам!)))

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      Рейтинг: +3468

      alarm > ziborock 38 минут назад

      логика визгунов: сравнивать какую-то подлую мелкадзу с игроком калибра кокорина)

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      Рейтинг: +909

      ziborock > alarm 5 минут назад

      Локика бздёхов (газов) ржать и гнобить Дзюбу и Кокорина а потом по заветам Грозовского целовать их в пятую точку!)))
      P.S. А Кокорин разве за Зенит?! Вроде как недавно жаловался что Зенит ему меньше 20-ки рублей платит и он подыскивает новый клуб!
      Как уйдёт - снова Кококошей станет?!)))

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