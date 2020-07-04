Спортивный директор «Тамбова»: «В договоре прописано, что для выхода Мелкадзе на матч со «Спартаком» надо заплатить 3 или 5 миллионов рублей»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков объяснил, почему в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака» не примет участие нападающий Георгий Мелкадзе.

– Шансов, что Георгий Мелкадзе сыграет против «Спартака», нет совсем?

– Мелкадзе не может играть. У нас в арендном соглашении прописано, что он не выйдет на поле в матче против «Спартака». Так что с красно-белыми Георгий точно не сыграет.

– Даже за определенную денежную сумму?

– Нет, у нас в договоре прописано, что для выхода на поле против «Спартака» надо заплатить то ли 3 миллиона, то ли 5 миллионов рублей – точно не помню. Но у «Тамбова» нет столько свободных денег. Мы не можем заплатить за участие Мелкадзе во встрече с красно-белыми. Так что в ближайшем матче будем пытаться добиться успеха без Георгия.