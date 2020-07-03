Сане – лучший немецкий игрок последних трех сезонов по количеству минут на гол. Его подписала «Бавария»

Полузащитник Лерой Сане является лучшим немецким футболистом по количеству затрачиваемых минут на гол (начиная с сезона-2017/18). На один его мяч приходится 96 минут.

На втором месте идет перешедший летом в «Челси» Тимо Вернер (99 минут). С ним вторую строчку делит Марко Ройс.

Сане подписала «Бавария».

Сане выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года после перехода из «Шальке» за 50 миллионов евро.

В составе «Сити» Лерой сыграл в 135 матчах, забил 39 мячей и отдал 45 голевых передач.

Фото: Opta.