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    Сане – лучший немецкий игрок последних трех сезонов по количеству минут на гол. Его подписала «Бавария»

    Полузащитник Лерой Сане является лучшим немецким футболистом по количеству затрачиваемых минут на гол (начиная с сезона-2017/18). На один его мяч приходится 96 минут.

    На втором месте идет перешедший летом в «Челси» Тимо Вернер (99 минут). С ним вторую строчку делит Марко Ройс.

    Фото: Opta.

    Источник: Бомбардир.ру

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