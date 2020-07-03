«Бавария» объявила о трансфере Сане

Полузащитник Лерой Сане официально перешел из «Манчестер Сити» в «Баварию».

Игрок сборной Германии заключил с мюнхенским клубом пятилетний контракт.

Сообщалось, что «Бавария» заплатила около 60 миллионов евро за трансфер.

Зарплата Сане составит около 17 миллионов евро в год.

Сане выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года после перехода из «Шальке» за 50 миллионов евро.

В составе «Сити» Лерой сыграл в 135 матчах, забил 39 мячей и отдал 45 голевых передач.