«Бавария» объявила о трансфере Сане

Полузащитник Лерой Сане официально перешел из «Манчестер Сити» в «Баварию».

Игрок сборной Германии заключил с мюнхенским клубом пятилетний контракт.

Сообщалось, что «Бавария» заплатила около 60 миллионов евро за трансфер.

Зарплата Сане составит около 17 миллионов евро в год.