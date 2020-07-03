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    «Бавария» объявила о трансфере Сане

    Полузащитник Лерой Сане официально перешел из «Манчестер Сити» в «Баварию».

    Игрок сборной Германии заключил с мюнхенским клубом пятилетний контракт.

    Сообщалось, что «Бавария» заплатила около 60 миллионов евро за трансфер.

    Зарплата Сане составит около 17 миллионов евро в год.

    • Сане выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года после перехода из «Шальке» за 50 миллионов евро.
    • В составе «Сити» Лерой сыграл в 135 матчах, забил 39 мячей и отдал 45 голевых передач.

    Источник: Официальный твиттер «Баварии»

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1602

      Dizayner 3 минуты назад

      не похоже на Баварию совсем - 17 лимонов з/п. если не сломают, то будет огогого с Альфонсо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1538

      ItalianFootball 3 часа назад

      17!?!?!?!?!? Сейчас половина игроков Баварии чемоданы собирают.

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