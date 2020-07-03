«Бавария» объявила о трансфере Сане

Полузащитник Лерой Сане официально перешел из «Манчестер Сити» в «Баварию».
Игрок сборной Германии заключил с мюнхенским клубом пятилетний контракт.
Сообщалось, что «Бавария» заплатила около 60 миллионов евро за трансфер.
Зарплата Сане составит около 17 миллионов евро в год.
- Сане выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года после перехода из «Шальке» за 50 миллионов евро.
- В составе «Сити» Лерой сыграл в 135 матчах, забил 39 мячей и отдал 45 голевых передач.
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Источник: Официальный твиттер «Баварии»