«Арсенал» подписал новый четырехлетний контракт с Мартинелли

Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли подписал с клубом новый четырехлетний контракт. Теперь он действует до лета 2024 года.

«Очень счастлив, что Габи подписал новый контракт. Он очень талантливый молодой игрок, впечатляющий нас. Мы с нетерпением ждем, когда Мартинелли придет в лучшую форму. Будем наблюдать за его развитием», – сказал главный тренер лондонцев Микель Артета.