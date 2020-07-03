«Арсенал» подписал новый четырехлетний контракт с Мартинелли

Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли подписал с клубом новый четырехлетний контракт. Теперь он действует до лета 2024 года.
«Очень счастлив, что Габи подписал новый контракт. Он очень талантливый молодой игрок, впечатляющий нас. Мы с нетерпением ждем, когда Мартинелли придет в лучшую форму. Будем наблюдать за его развитием», – сказал главный тренер лондонцев Микель Артета.
- 19-летний бразилец оценивается на рынке в 25 миллионов евро.
- В текущем сезоне АПЛ Мартинелли забил три гола.
- «Арсенал» в таблице АПЛ идет восьмым.
Источник: официальный сайт «Арсенала»