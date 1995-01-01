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    «Арсенал» подписал новый четырехлетний контракт с Мартинелли

    Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли подписал с клубом новый четырехлетний контракт. Теперь он действует до лета 2024 года.

    «Очень счастлив, что Габи подписал новый контракт. Он очень талантливый молодой игрок, впечатляющий нас. Мы с нетерпением ждем, когда Мартинелли придет в лучшую форму. Будем наблюдать за его развитием», – сказал главный тренер лондонцев Микель Артета.

    • 19-летний бразилец оценивается на рынке в 25 миллионов евро.
    • В текущем сезоне АПЛ Мартинелли забил три гола.
    • «Арсенал» в таблице АПЛ идет восьмым.

    Источник: официальный сайт «Арсенала»

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