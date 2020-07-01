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    Семак – после победы над «Тамбовом»: «Зениту» надо работать над реализацией моментов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 25-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1). Действующие чемпионы забили на 91-й минуте.

    «Конечно, когда ты мало забиваешь, нервозность присутствует, и любая ошибка может привести к ответному мячу, что и случилось сегодня. Надо работать над реализацией моментов, но забиваем пока мало. Надо прибавлять в этом показателе», – считает тренер.

    • «Зенит» через три дня может оформить очередное чемпионство.
    • У клуба самый большой бюджет в РПЛ.
    • В группе Лиги чемпионов текущего сезона «Зенит» финишировал последним.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6079

      paracetamol 1 минуту назад

      Штук пять бы напихали, а потом и расслабиться можно было.

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      Рейтинг: +2083

      житель СПб 40 минут назад

      Не видно работы тренера! Был убежден, что в перерыве он им "насует". Так нет, на 2 тайм вышли просто прогуляться, загубили кучу моментов. Все шло к тому, что судьба за это накажет.

      0
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      Рейтинг: +2083

      житель СПб 42 минуты назад

      Поработать?!! Работать надо! Чуть не провалили матч. Только из-за своей лени.

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      Рейтинг: +20706

      пьяныйхоровод 48 минут назад

      Богданыч , хватит "пряников" доставай "кнут" ! Эти бездельники совсем расслабились . Малком пока пашет , но обрусеть может быстро .

      1
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      Рейтинг: +1783

      afw13 1 час назад

      Семаку надо работать над настроем команды на матчи, тогда и красивые голы будут, и красивые победы, а не сегодняшняя унылая тягомотина.

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