Семак – после победы над «Тамбовом»: «Зениту» надо работать над реализацией моментов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 25-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1). Действующие чемпионы забили на 91-й минуте.
«Конечно, когда ты мало забиваешь, нервозность присутствует, и любая ошибка может привести к ответному мячу, что и случилось сегодня. Надо работать над реализацией моментов, но забиваем пока мало. Надо прибавлять в этом показателе», – считает тренер.
- «Зенит» через три дня может оформить очередное чемпионство.
- У клуба самый большой бюджет в РПЛ.
- В группе Лиги чемпионов текущего сезона «Зенит» финишировал последним.
Источник: «Р-Спорт»