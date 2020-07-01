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  • «Зенит» через три дня может оформить второе чемпионство подряд

«Зенит» через три дня может оформить второе чемпионство подряд

1 июля 2020, 20:34
31

«Зенит» уже в это воскресенье, 5 июля, может вновь стать чемпионом России. Для этого, во-первых, команде нужно в 26-м туре победить в гостях «Краснодар».

Также «Зениту» необходимо, чтобы днем ранее «Локомотив» не набрал три очка в матче против «Сочи». Если два условия не сойдутся, зенитовцы как минимум отложат празднование.

  • Прошлый чемпионат остался за «Зенитом».
  • У клуба самый большой бюджет в РПЛ.
  • В группе Лиги чемпионов текущего сезона «Зенит» финишировал последним.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (31)
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paracetamol
1593626556
Так и оформит, какие промблемы?
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slavа0508
1593630901
ВВП рулит,,,
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GoLenaStop
1593631863
Быть самой большой квакухой в своем болоте - это хорошо... Квакайте и прыгайте также достойно по еврожопе! Удачи!
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TERMIK2142
1593632840
Хорошо бы конечно, чтоб не стали вообще чемпионами))) Но как говорится тут уже ничего не поделать. Кто бы не был в ЕК все увидим, что к чему.
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житель СПб
1593633986
А еще недавно некоторые говорили - Зенит боится продолжения Чемпа, его не хочет (в частности, помню с Терри спор). Ну и что? Что есть кроме злословия? Ведь все по делу. Главное, чтобы что-то к Еврокубкам придумали и не позорились...
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DOCTOR PENALTY
1593640036
Даже не смешно, Питер стал адмресурсным чемпионом ещё до первого тура.
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Zenit_Zenit
1593653685
Как Москва не пыжиться, а чемпионами им стать не грозит еще лет с пяток. Всё по делу. Интересней смотреть на Ростов с Краснодаром - там жизнь и движуха. Зенит - чемпион, но я был бы не против интриги именно с этими командами в концовке.
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СвинкаСправедливости
1593663039
Ручной ВАР и Вилков заслуживают медалей чемпионата.
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NewLife
1593675986
Кому нужна эта мутота с очками, админ ресурсом и работой с неподкупными судьями ? Только всенародное голосование бакланов на болотах может подтвердить действительное чемпионство, а тетя Элла все правильно подсчитает - 78% за чемпионство синита.
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Kollljan
1593693772
Зениту в оставшихся 5 матчах нужно набрать 4 очка и ни на кого не оглядываться.
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