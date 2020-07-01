«Зенит» через три дня может оформить второе чемпионство подряд

«Зенит» уже в это воскресенье, 5 июля, может вновь стать чемпионом России. Для этого, во-первых, команде нужно в 26-м туре победить в гостях «Краснодар».

Также «Зениту» необходимо, чтобы днем ранее «Локомотив» не набрал три очка в матче против «Сочи». Если два условия не сойдутся, зенитовцы как минимум отложат празднование.