«Зенит» через три дня может оформить второе чемпионство подряд

Быть самой большой квакухой в своем болоте - это хорошо...
Квакайте и прыгайте также достойно по еврожопе!
Удачи!
«Зенит» уже в это воскресенье, 5 июля, может вновь стать чемпионом России. Для этого, во-первых, команде нужно в 26-м туре победить в гостях «Краснодар».
Также «Зениту» необходимо, чтобы днем ранее «Локомотив» не набрал три очка в матче против «Сочи». Если два условия не сойдутся, зенитовцы как минимум отложат празднование.
- Прошлый чемпионат остался за «Зенитом».
- У клуба самый большой бюджет в РПЛ.
- В группе Лиги чемпионов текущего сезона «Зенит» финишировал последним.