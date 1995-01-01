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    «Зенит» через три дня может оформить второе чемпионство подряд

    «Зенит» уже в это воскресенье, 5 июля, может вновь стать чемпионом России. Для этого, во-первых, команде нужно в 26-м туре победить в гостях «Краснодар».

    Также «Зениту» необходимо, чтобы днем ранее «Локомотив» не набрал три очка в матче против «Сочи». Если два условия не сойдутся, зенитовцы как минимум отложат празднование.

    • Прошлый чемпионат остался за «Зенитом».
    • У клуба самый большой бюджет в РПЛ.
    • В группе Лиги чемпионов текущего сезона «Зенит» финишировал последним.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:34
    Комментарии17
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      Рейтинг: +5424

      GoLenaStop 12 минут назад

      Быть самой большой квакухой в своем болоте - это хорошо...
      Квакайте и прыгайте также достойно по еврожопе!
      Удачи!

      0
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      ...
      Рейтинг: +3899

      3a zenit > GoLenaStop 3 минуты назад

      почему это беспокоит колхозных сектантов?

      1
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      ...
      Рейтинг: +6079

      paracetamol > GoLenaStop 4 секунды назад

      Рожденный ползать, летать не может!

      0
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      Рейтинг: +13122

      slavutiq70 28 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ВВП рулит,,,

      -4
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      Рейтинг: +663

      O-Z 51 минуту назад

      Конечно не оформит. Рано ещё. Если конечно газпром не договорится там.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6079

      paracetamol 1 час назад

      Так и оформит, какие промблемы?

      1
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      Рейтинг: +893

      ziborock 1 час назад

      Надо бы посчитать сколько очков Зенит набрал благодаря судьям!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1748

      mamba9090909 > ziborock 1 час назад

      Посчитай, посчитай. Заодно прикинь перспективы Спартака.))

      10
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      ...
      Рейтинг: +893

      ziborock > mamba9090909 1 час назад

      6 воспитанников Спартака играли с армейцами, 8 с Арсеналом + один за Зенит!) А сколько шансов у воспитанников Зенита показаться на публике?!))) А вообще не 22-ух кратному чемпионы прикидывать перспективы перед каким то Газпромом! Лучше ты посчитай через сколько столетий фк Газпром в 22 раз станет чемпионом?!)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +3424

      Давид59 > ziborock 1 час назад

      Посчитай. Заодно нам расскажи что-нибудь. Где и кто помог. Лишь бы ляпнуть что-то

      2
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      Рейтинг: +4837

      alp > ziborock 58 минут назад

      спаму судьи 4 тура помогали.... потом опомнились - слишком вонючими очки получались... и, все пошло, как обычно..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1748

      mamba9090909 > ziborock 54 минуты назад

      Уууу, куда тебя понесло. Ты на вопрос не привык отвечать? Или отвечать нечего? Кроме как воспитанников пересчитывать, бухгалтер.)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +278

      Узб@гоеный 1 час назад

      Так оно и будет. Зенит чемпион.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6109

      Литейный4 2 часа назад

      А вот свиньи в пердив попозже свалятся. К туру эдак 30. Гыгыгы

      7
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      Рейтинг: +2473

      "supermax" > Литейный4 1 час назад

      степ, ну сам то в это веришь?

      1
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      Рейтинг: +1783

      afw13 > "supermax" 1 час назад

      да ему лишь бы только что-нибудь бзднуть, он же местный петросян тут)

      0
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      Рейтинг: +818

      Semenycch 2 часа назад

      Каркать рановато, Краснодар в отличной форме.

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