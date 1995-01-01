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    Черчесов: «Пригласить Хиддинка на тренировку сборной перед игрой с испанцами была моя идея»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как национальная команда готовилась к матчу против сборной Испании на чемпионате мира-2018.

    «Естественно, брали в расчет проблемы испанцев в тренерском штабе. Это даже не проблема, а понимание того, что не может команда за день до чемпионата мира что-то поменять. Естественно, принимали в расчет проблемы испанцев, но самое главное было — выполнить свою работу, довести до игроков, что победа над Испанией реальна.

    Пригласить Гуса на тренировку сборной перед матчем с испанцами — моя идея. Когда он приехал в Россию, мы с ним созвонились, договорились, чтобы он обживался в Москве, а в «день икс» придет к нам на тренировку. Мы все знаем, какой он сам по себе как личность и тренер», – сказал Черчесов.

    • В 1/8 финала домашнего чемпионата мира сборная России обыграла Испанию в серии пенальти.
    • В следующей стадии россияне уступили сборной Хорватии.
    • Хиддинк был главным тренером сборной России с 2006 по 2010 годы. В 2008-м голландец привел россиян к бронзовым медалям чемпионата Европы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8440

      Skull_Boy 51 минуту назад

      Так ты и доказал, что ты физрук, а не тренер, раз даже настроить команду не в состоянии

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