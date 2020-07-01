Черчесов: «Пригласить Хиддинка на тренировку сборной перед игрой с испанцами была моя идея»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как национальная команда готовилась к матчу против сборной Испании на чемпионате мира-2018.

«Естественно, брали в расчет проблемы испанцев в тренерском штабе. Это даже не проблема, а понимание того, что не может команда за день до чемпионата мира что-то поменять. Естественно, принимали в расчет проблемы испанцев, но самое главное было — выполнить свою работу, довести до игроков, что победа над Испанией реальна.

Пригласить Гуса на тренировку сборной перед матчем с испанцами — моя идея. Когда он приехал в Россию, мы с ним созвонились, договорились, чтобы он обживался в Москве, а в «день икс» придет к нам на тренировку. Мы все знаем, какой он сам по себе как личность и тренер», – сказал Черчесов.