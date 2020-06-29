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  • Божович отказался от половины суммы компенсации за увольнение из «Крыльев Советов»

Божович отказался от половины суммы компенсации за увольнение из «Крыльев Советов»

29 июня 2020, 21:56
4

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов высказался об увольнении Миодрага Божовича с поста главного тренера команды.

«Последние игры «Крыльев», особенно домашние матчи, ни позитивных эмоций, ни турнирных очков не принесли. Несмотря на качественную игру и самоотдачу команды в последнем матче с «Зенитом», у «Крыльев» не было результата. Команда занимает в таблице место, которое не устраивает никого.

У Миодрага была возможность исправить ситуацию – мы неоднократно выражали полное доверие. Совет директоров принял решение перед оставшимися шестью матчами РПЛ поменять главного тренера.

С Миодрагом Божовичем у нас состоялся итоговый разговор, вопрос выплат по увольнению не вызвал разногласий. Миодраг не снимает с себя ответственности за результаты команды, и с этим пониманием он отказался от части компенсации», – сказал Фетисов.

По информации «РБ-Спорт», Божович согласился снизить сумму неустойки в два раза – до 12 миллионов рублей.

  • Черногорца отправили в отставку в воскресенье.
  • Его преемником в самарской команде стал Андрей Талалаев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Божович Миодраг
Комментарии (4)
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fhnv
1593518191
деньги на игроков дайте сначала ,а потом требуйте! Френк Варкаутерен чем вам не угодил в своё время вывел,когда клуб в премьер лигу! В премьер лиги и финансы и состав должен быть другой ,а не с пердива!
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