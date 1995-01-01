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    Божович отказался от половины суммы компенсации за увольнение из «Крыльев Советов»

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов высказался об увольнении Миодрага Божовича с поста главного тренера команды.

    «Последние игры «Крыльев», особенно домашние матчи, ни позитивных эмоций, ни турнирных очков не принесли. Несмотря на качественную игру и самоотдачу команды в последнем матче с «Зенитом», у «Крыльев» не было результата. Команда занимает в таблице место, которое не устраивает никого.

    У Миодрага была возможность исправить ситуацию – мы неоднократно выражали полное доверие. Совет директоров принял решение перед оставшимися шестью матчами РПЛ поменять главного тренера.

    С Миодрагом Божовичем у нас состоялся итоговый разговор, вопрос выплат по увольнению не вызвал разногласий. Миодраг не снимает с себя ответственности за результаты команды, и с этим пониманием он отказался от части компенсации», – сказал Фетисов.

    По информации «РБ-Спорт», Божович согласился снизить сумму неустойки в два раза – до 12 миллионов рублей.

    • Черногорца отправили в отставку в воскресенье.
    • Его преемником в самарской команде стал Андрей Талалаев.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3615

      Борат 12 минут назад

      Во всём рылы виноваты - увели соболева у прямого конкурента за выход в пердив ! А чего ещё ожидать от свиней ?! Позор хрякам! Гыгы

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