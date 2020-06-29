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    «Желаем войти в «Клуб 100». Сборная России поздравила Комличенко с днем рождения

    Форвард «Динамо» Николай Комличенко празднует сегодня день рождения.

    Футболисту исполнилось 25 лет. Пресс-служба сборной России в твиттере поздравила игрока с юбилеем.

    «Комличенко только начинает свой путь в сборной. Но уже успел забить дебютный мяч.

    Сегодня Николаю – 25. Поздравляем и желаем войти в «Клуб 100», – сказано в сообщении.

    • Нападающий дебютировал за национальную команду 10 октября 2019 года, выйдя на замену в отборочном матче с Шотландией.
    • В 2019 году Комличенко забил дебютный гол за сборную в игре против Сан-Марино.
    • В этом сезоне форвард сыграл в РПЛ четыре матча, забив один мяч.

    Источник: Твиттер сборной России

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    Сегодня, 13:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17312

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Для полноценного поздравления надо указать конкретные сроки вхождения в Клуб 100. )

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