«Желаем войти в «Клуб 100». Сборная России поздравила Комличенко с днем рождения

Форвард «Динамо» Николай Комличенко празднует сегодня день рождения.

Футболисту исполнилось 25 лет. Пресс-служба сборной России в твиттере поздравила игрока с юбилеем.

«Комличенко только начинает свой путь в сборной. Но уже успел забить дебютный мяч.

Сегодня Николаю – 25. Поздравляем и желаем войти в «Клуб 100», – сказано в сообщении.

Нападающий дебютировал за национальную команду 10 октября 2019 года, выйдя на замену в отборочном матче с Шотландией.

В 2019 году Комличенко забил дебютный гол за сборную в игре против Сан-Марино.

В этом сезоне форвард сыграл в РПЛ четыре матча, забив один мяч.