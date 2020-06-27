Евсеев – о незасчитанном голе «Спартака»: «Надо играть по правилам. Нулевая ничья для нас – положительный результат»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил исход матча 24-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0). Хозяевам не засчитали гол после просмотра видео.

«Положительный результат, набрали одно очко. Давление соперника было. Надо играть по правилам, судья посчитал, что было нарушение. Мы готовились, знали, как будет играть соперник. Думали, что «Спартак» будет играть более агрессивно.

Мы всю неделю говорили о том, что важно не пропускать мяч за спину защитников. Мы рады, что не пропустили и более мастеровитая команда нам не забила», – сказал тренер.