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  • Евсеев – о незасчитанном голе «Спартака»: «Надо играть по правилам. Нулевая ничья для нас – положительный результат»

Евсеев – о незасчитанном голе «Спартака»: «Надо играть по правилам. Нулевая ничья для нас – положительный результат»

27 июня 2020, 21:13
8

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил исход матча 24-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0). Хозяевам не засчитали гол после просмотра видео.

«Положительный результат, набрали одно очко. Давление соперника было. Надо играть по правилам, судья посчитал, что было нарушение. Мы готовились, знали, как будет играть соперник. Думали, что «Спартак» будет играть более агрессивно.

Мы всю неделю говорили о том, что важно не пропускать мяч за спину защитников. Мы рады, что не пропустили и более мастеровитая команда нам не забила», – сказал тренер.

Источник: твиттер «Уфы»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (8)
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житель СПб
1593288567
Поздравляем Уфу! Евсеев - молодец, все именитые клубы раскладывает. Хотя сегодня ему было особенно тяжело.
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JTherry
1593289736
Вадим, ты не в футбол со своей командой играешь, а в Брестскую крепость...
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моэм
1593289897
Похоже авторитет Федун совсем "потерял вес" на сходняках футбольной мафии.
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Kurt Angel
1593298098
надо играть....так играйте. Вы даже этого сделать не в состоянии ...
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Play
1593329649
Вадик, нулевая ничья для вас всегда положительный результат.
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