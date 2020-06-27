Медведев – о 20 голах Дзюбы за сезон РПЛ: «Думаю, даже без игры с молодежками он забьет свои пять»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что нападающему петербургской команды Артему Дзюбе по силам забить в текущем розыгрыше РПЛ не менее 20 мячей.

Сейчас на счету 31-летнего футболиста 15 голов и 10 ассистов в 23 играх чемпионата.

«Достигнет ли Дзюба отметки в 20 голов? У нас еще шесть игр, надо забить пять мячей. Думаю, даже без игры с молодежками он забьет свои пять», – сказал Медведев.

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