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  • Медведев – о 20 голах Дзюбы за сезон РПЛ: «Думаю, даже без игры с молодежками он забьет свои пять»

Медведев – о 20 голах Дзюбы за сезон РПЛ: «Думаю, даже без игры с молодежками он забьет свои пять»

27 июня 2020, 13:42
13

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что нападающему петербургской команды Артему Дзюбе по силам забить в текущем розыгрыше РПЛ не менее 20 мячей.

Сейчас на счету 31-летнего футболиста 15 голов и 10 ассистов в 23 играх чемпионата.

«Достигнет ли Дзюба отметки в 20 голов? У нас еще шесть игр, надо забить пять мячей. Думаю, даже без игры с молодежками он забьет свои пять», – сказал Медведев.

Медведев – о судействе в матче «Зенит» – «Крылья»: «Пенальти совершенно очевидные, эпизод с отмененным голом самарцев – рука есть рука»

Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров «Зенита»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Медведев Александр
Комментарии (13)
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Axe111
1593256366
С пенальти и линии ворот только если
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Kurt Angel
1593256740
для личного достижения и пожелаю Артему . Хороший игрок.
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Skull_Boy
1593257106
Ну с таким судейством и 30 можно
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Мага 13
1593258248
если учесть что впереди игры с сочами и Оренбургом, то вполне реально и больше наковырять)
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subbotaspartak
1593261853
Корявые пенальки у всех голами считаются. Значит забьёт. А Спартак по любому - Вперёд!
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valkam72
1593263370
И этот, простите, гендир вонючего синита говорит? То есть на матчи с молодежками шлюбенцию выпустят, да ещё науськают что бы анус рвал и забивал побольше? Какой позор! Позор вонючему синиту! Беги оттуда Азмун.
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СвинкаСправедливости
1593267827
Ну с пенальти можно ещё штук семь забить.
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portero
1593268875
а что есть такие планы???
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diadushka
1593274594
чувствуется уверенность в словах директора, похоже, что с судьями все договорено по пенкам и план поставлен, дотащить это бревно до отметки 20 голов
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zigbert
1593350793
Может забить и больше если в каждой игре исполнять по 2 пенальти.
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