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    Медведев – о 20 голах Дзюбы за сезон РПЛ: «Думаю, даже без игры с молодежками он забьет свои пять»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что нападающему петербургской команды Артему Дзюбе по силам забить в текущем розыгрыше РПЛ не менее 20 мячей.

    Сейчас на счету 31-летнего футболиста 15 голов и 10 ассистов в 23 играх чемпионата.

    «Достигнет ли Дзюба отметки в 20 голов? У нас еще шесть игр, надо забить пять мячей. Думаю, даже без игры с молодежками он забьет свои пять», – сказал Медведев.

    Медведев – о судействе в матче «Зенит» – «Крылья»: «Пенальти совершенно очевидные, эпизод с отмененным голом самарцев – рука есть рука»

    Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров «Зенита»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии11
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      Рейтинг: +39852

      portero 55 минут назад

      а что есть такие планы???

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      Рейтинг: +896

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Ну с пенальти можно ещё штук семь забить.

      0
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      Рейтинг: +30

      Фанат Рубина 1 час назад

      а с играми с молодежками если рфс и рпл такое устроют, то великому дзюбинатору дадут и все 10 за матч забить чтобы рекорд поставить

      0
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      Рейтинг: +785

      valkam72 2 часа назад

      И этот, простите, гендир вонючего синита говорит? То есть на матчи с молодежками шлюбенцию выпустят, да ещё науськают что бы анус рвал и забивал побольше? Какой позор! Позор вонючему синиту! Беги оттуда Азмун.

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      Рейтинг: +4903

      subbotaspartak 2 часа назад

      Корявые пенальки у всех голами считаются. Значит забьёт.
      А Спартак по любому - Вперёд!

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      Рейтинг: +5945

      paracetamol 3 часа назад

      Забьет, если не будет в штанги вместо ворот попадать!

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      Рейтинг: +1647

      afw13 3 часа назад

      если учесть что впереди игры с сочами и Оренбургом, то вполне реально и больше наковырять)

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      Рейтинг: +5945

      paracetamol > afw13 3 часа назад

      С Орками 3-0 запишут из-за коронавируса. Не пришей кобыле хвост!

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      Рейтинг: +8413

      Skull_Boy 4 часа назад

      Ну с таким судейством и 30 можно

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      Рейтинг: +73

      Kurt Angel 4 часа назад

      для личного достижения и пожелаю Артему .
      Хороший игрок.

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      Рейтинг: +2258

      Axe111 4 часа назад

      С пенальти и линии ворот только если

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