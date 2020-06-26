Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров «Зенита»

а че не писали когда на 10 вышел...на 11 тд...это же ценная инфа...и место какое...аш 9
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оформил дубль в матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).
Это 68-й и 69-й голы для воспитанника «Спартака» в составе петербургской команды.
По этому показателю Дзюба обогнал португальца Данни (68) и вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров клуба.
Впереди 31-летнего футболиста только Халк (77), Владимир Казаченок (78), Андрей Аршавин (80), Лев Бурчалкин (82), Владимир Клементьев (84), Юрий Желудков (87), Владимир Кулик (101) и Александр Кержаков (163).
- Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2015 года на правах свободного агента.
- Свои 69 голов форвард забил в 169 матчах.
- По окончании сезона истекает контракт игрока с клубом.