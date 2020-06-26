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    Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оформил дубль в матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

    Это 68-й и 69-й голы для воспитанника «Спартака» в составе петербургской команды.

    По этому показателю Дзюба обогнал португальца Данни (68) и вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров клуба.

    Впереди 31-летнего футболиста только Халк (77), Владимир Казаченок (78), Андрей Аршавин (80), Лев Бурчалкин (82), Владимир Клементьев (84), Юрий Желудков (87), Владимир Кулик (101) и Александр Кержаков (163).

    • Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2015 года на правах свободного агента.
    • Свои 69 голов форвард забил в 169 матчах.
    • По окончании сезона истекает контракт игрока с клубом.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 09:30
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2392

      "supermax" 36 минут назад

      а че не писали когда на 10 вышел...на 11 тд...это же ценная инфа...и место какое...аш 9

      0
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      Рейтинг: +4302

      САДЫЧОК 47 минут назад

      Дзюба -бревно ! Хоть сто пусть забьет !

      1
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      Рейтинг: +61

      Kurt Angel 56 минут назад

      В чемпионате за Зенит это 52 гол. Сравнялся с Данни уже

      0
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      Рейтинг: +1670

      латунный 2 часа назад

      ещё пенок 50 и лучший бомбондир в мире будет писец бревно

      1
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      Рейтинг: +30

      Фанат Рубина 2 часа назад

      Ну в топ 2 бревно не залезет.. 40 мячей он я 100% уверен не забьёт, это ему надо до 45 играть, а он быстрее развалиться

      0
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      Рейтинг: +82

      Вонючая столица > Фанат Рубина 2 часа назад

      Не переживай, только на одних пеналях, придуманных Хурх.уянами и недоКарасёвыми, он и 50 забьёт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10437

      Garrincha58 3 часа назад

      ему до Халка ещё пару сезонов надо будет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3170

      alarm 3 часа назад

      самое ценное - как от его голов горит у хряков))

      5
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      Рейтинг: +442

      vsespartak01 > alarm 2 часа назад

      ты когда заткнешься идиотина ?суешь свое говенное рыло во все щели!с ноги по твоему рылу вмазал бы без зазрения совести хоть ты и неотесанный молокосос!

      1
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      Рейтинг: +2113

      serhio80 3 часа назад

      Буратино блеать) как контракт закончится поместят в кунскамеру)

      4
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      Рейтинг: +5942

      paracetamol 3 часа назад

      До Кержа вряд-ли доберется.

      0
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