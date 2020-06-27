Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оформил дубль в матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

Это 68-й и 69-й голы для воспитанника «Спартака» в составе петербургской команды.

По этому показателю Дзюба обогнал португальца Данни (68) и вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров клуба.

Впереди 31-летнего футболиста только Халк (77), Владимир Казаченок (78), Андрей Аршавин (80), Лев Бурчалкин (82), Владимир Клементьев (84), Юрий Желудков (87), Владимир Кулик (101) и Александр Кержаков (163).