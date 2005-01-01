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    Малком, Дзюба и Азмун – в старте «Зенита» на матч с «Крыльями», у самарцев с первых минут сыграют Фролов, Комбаров и Глушенков

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Крыльев Советов» на очный матч 24-го тура РПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Кузяев, Малком, Азмун, Дзюба.

    «Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Бурлак, Чернов, Зеффан, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Попович, Глушенков.

    • Матч начнется в 20:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, а «Крылья» занимают последнее место.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +720

      valkam72 3 минуты назад

      Позор синиткеее...

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      Рейтинг: +297

      Medved2468 1 час назад

      В составе у нас ни одного номинального нападающего. И это даже не вина Божовича. Вопрос, чисто, к руководству клуба: "А хрена вы ждали, продав Соболева и не взяв никого взамен?".

      3
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      Рейтинг: +1527

      _Kesh_Suntar_ > Medved2468 56 минут назад

      Да вряд ли вы ФНЛ упадете. Уйдут Оренбург с Тамбовым!

      0
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      Рейтинг: -265

      Аденн 1 час назад

      Крылья удачи, вся страна за вас. Е5 бЗенит Е5, Е5, Е5 этот гавнопроект.

      3
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      Рейтинг: +3135

      alarm > Аденн 1 час назад

      рыло, после матча не исчезай, иначе будет скучно без твоей школьной бомбёжки, гыгы)

      1
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      Рейтинг: -265

      Аденн > alarm 1 час назад

      обмылок, рыло у твоей мамаши, причем "рабочее" рыло. бу-га-га

      3
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      Рейтинг: +3135

      alarm > Аденн 54 минуты назад

      когда любые аргументы заканчиваются, ты переходишь на мамашек, знаем. я же говорю - школьнег)

      0
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      Рейтинг: -265

      Аденн > alarm 41 минуту назад

      а нас рать, и на ваши знания тоже.

      2
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      Рейтинг: +1141

      волчарик 1 час назад

      Как не хотелось бы смотреть автобусный парк.

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