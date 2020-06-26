Малком, Дзюба и Азмун – в старте «Зенита» на матч с «Крыльями», у самарцев с первых минут сыграют Фролов, Комбаров и Глушенков

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Крыльев Советов» на очный матч 24-го тура РПЛ.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Кузяев, Малком, Азмун, Дзюба.
«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Бурлак, Чернов, Зеффан, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Попович, Глушенков.
- Матч начнется в 20:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, а «Крылья» занимают последнее место.
Источник: Официальный сайт РПЛ