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  • Малком, Дзюба и Азмун – в старте «Зенита» на матч с «Крыльями», у самарцев с первых минут сыграют Фролов, Комбаров и Глушенков

Малком, Дзюба и Азмун – в старте «Зенита» на матч с «Крыльями», у самарцев с первых минут сыграют Фролов, Комбаров и Глушенков

26 июня 2020, 18:59
10

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Крыльев Советов» на очный матч 24-го тура РПЛ.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Кузяев, Малком, Азмун, Дзюба.

«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Бурлак, Чернов, Зеффан, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Попович, Глушенков.

  • Матч начнется в 20:30 по московскому времени.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
  • «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, а «Крылья» занимают последнее место.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов
Комментарии (10)
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волчарик
1593187690
Как не хотелось бы смотреть автобусный парк.
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Medved2468
1593189560
В составе у нас ни одного номинального нападающего. И это даже не вина Божовича. Вопрос, чисто, к руководству клуба: "А хрена вы ждали, продав Соболева и не взяв никого взамен?".
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valkam72
1593193518
Позор синиткеее...
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Томик
1593197867
Пенальти - гребаный стыд! Только Раку два не дали в этом чемпионате(это те, которые помню) за игру рукой, причём в обеих случаях мяч, как минимум в руку попадал. Тут то что??
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ВасяК
1593198556
Мне понравился Макс Глушенков,не стушевался перед дпнх!!!
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Томик
1593198736
Позорное судейство. Ещё и гол отменили Крыльям. Тьфу. ****, что вы там ******* будете потом про трактовки правил и ситуации, интересно. Стыдоба.
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ВасяК
1593198752
Тащат бомжей грёбаных!!! Очень гнилой чемпион будет!!!
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Томик
1593198914
***.ь, ну отрыв в чемпионате сумашедший. Что вам надо, убогим. Дайте людям в футбол играть нормально. Просто задушили гостей. Нет слов. Сколько можно. Иванов, Вилков, теперь и Кукуян.
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