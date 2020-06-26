Бенитес: «Поздравляю «Ливерпуль», мечта стала реальностью спустя 30 лет!»

Экс-тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес поздравил команду, ставшую чемпионом Англии впервые за 30 лет.
«Поздравляю «Ливерпуль», мечта стала реальностью спустя 30 лет! Очень рад за всех «красных»! YNWA («Ты никогда не будешь один», – девиз клуба)». – написал Бенитес.
- В четверг «Манчестер Сити» проиграл «Челси» (1:2), после чего «Ливерпуль» гарантировал себе первое место в таблице.
- Клуб не побеждал 30 лет в национальном чемпионате.
- Бенитес работал в клубе главным тренером в 2004-2010 годах.
- Под руководством испанца «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов-2004/05, Суперкубок УЕФА-2005, Кубок и Суперкубок Англии в 2006 году.
Источник: Твиттер Рафаэля Бенитеса