Бенитес: «Поздравляю «Ливерпуль», мечта стала реальностью спустя 30 лет!»

Экс-тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес поздравил команду, ставшую чемпионом Англии впервые за 30 лет.

«Поздравляю «Ливерпуль», мечта стала реальностью спустя 30 лет! Очень рад за всех «красных»! YNWA («Ты никогда не будешь один», – девиз клуба)». – написал Бенитес.