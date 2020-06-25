Дмитрий Комбаров – о коронавирусе в клубах РПЛ: «Результат чемпионата уже будет не совсем справедливым»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о ситуации в РПЛ после возобновления сезона.

– Какая главная проблема после рестарта?

– Да нет какой-то одной большой проблемы, футбол состоит из мелочей, каждая из которых влияет на результат. Не хотелось бы делать глубокий анализ на широкую аудиторию, потому что есть внутренние моменты, которые должны оставаться внутри команды. Я не тренер и не руководитель, поэтому детализировать наши сложности с моей стороны неэтично.

– Возобновление РПЛ и сопутствующие скандалы – у вас нет ощущения, что все это сон?

– Нет такого чувства, но я всегда говорил: чтобы был справедливый результат, надо доигрывать этот чемпионат. Но при одном условии: если не будет форс-мажорных ситуаций по отношению к футболистам, и команды будут выступать полноценными составами. Сейчас, конечно, наш чемпионат выглядит... Как бы выразиться... Необычно.

Кто-то заболел – всю команду надо сажать на карантин, а вместо нее заявляют совсем молодых ребят. Матч «Динамо» переносится. Так что, если мы хотим говорить о стопроцентно справедливом результате всего чемпионата, то уже, я думаю, этот самый результат будет не совсем справедливым.

– Учитывая количество заболевших футболистов, лучше было бы досрочно прекратить чемпионат?

– Не в курсе, учитывался ли ранее фактор, что, возможно, кто-то заболеет. Иначе как понять ситуацию, при которой на остаток чемпионата выделяется месяц, а карантин составляет две недели? Этот нюанс надо было учитывать при определении регламента доигровки чемпионата до того, как было принято решение его продолжить. Сейчас я не знаю, что должно произойти, чтобы чемпионат остановили.

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