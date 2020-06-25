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    Дмитрий Комбаров – о Black Lives Matter: «Надо заглушить это, чтобы закончились погромы, избиения, насилие»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о своем отношении к антирасистскому движению Black Lives Matter (Жизни чернокожих имеют значение).

    – Движение Black Lives Matter набрало обороты по всему миру. В нашем футболе стоит уделять этому внимание или это будет странно смотреться?

    – По этому поводу могу сказать, что, конечно, я против расизма и любых его форм проявления. Но, к сожалению, это движение (Black Lives Matter) захлестнуло Америку. Поддерживать его или нет, каждый решает сам, потому что ситуация неоднозначная в любом случае.

    Если взять историю, то не только чернокожие люди были рабами, но и белые. Просто сейчас история воспринимается искаженно, ее вывернули, и то, что они творят, избивают белых людей, это, наверное, можно приравнять к расизму, только обратному. Когда чернокожие просто так избивают белых, в том числе женщин, это ли не проявление расизма? Только зеркальное.

    Если это движение поддерживать и уделять ему огромное внимание, то, мне кажется, это будет лишний пиар для всех этих акций. Надо заглушить это, чтобы закончились погромы, избиения, насилие. Чем больше об этом говорить, тем дольше это будет актуальнее. Просто надо головой своей понимать, что не стоит этому делать пиар.

    • В мае в Миннеаполисе полицейским был убит афроамериканец Джордж Флойд.
    • Это привело к массовым беспорядкам, которые охватили более 20 штатов США.
    • В футболе акцию Black Lives Matter поддерживают, вставая на одно колено.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10424

      Garrincha58 14 минут назад

      Комбаров?,а кто это, футболист или будущий депутат,уже заранее себе дорожку стелет

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      Рейтинг: +1548

      Genz 24 минуты назад

      Комарова стали забывать. Если бы он не тявкнул,никто бы его не вспомнил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1805

      Cleaner 1 час назад

      Зачем разговаривать о политике с футболистами? Зачем политика на сайте Бомбардир? Дмитрий Комбаров, лучше о футболе...

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