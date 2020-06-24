The Sun: фаната «Бернли» уволили за демонстрацию баннера «Жизни белых важны»

Болельщика «Бернли» Джейка Хеппла уволили с работы после того, как он взял на себя ответственность за баннер «Жизни белых важны» на матче АПЛ против «Манчестер Сити». Для демонстрации растяжки он использовал самолет.
Хеппл работал в Paradigm Precision, которая занимается производством деталей для газотурбинных двигателей. В компании заметили, что расизм не приемлют.
- Болельщик отказался извиняться за баннер.
- Баннер Хеппла – ответ на акцию «Жизни черных важны».
- «Бернли» проиграл в Манчестере со счетом 0:5.
Источник: The Sun