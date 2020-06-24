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  • The Sun: фаната «Бернли» уволили за демонстрацию баннера «Жизни белых важны»

The Sun: фаната «Бернли» уволили за демонстрацию баннера «Жизни белых важны»

24 июня 2020, 19:42
6

Болельщика «Бернли» Джейка Хеппла уволили с работы после того, как он взял на себя ответственность за баннер «Жизни белых важны» на матче АПЛ против «Манчестер Сити». Для демонстрации растяжки он использовал самолет.

Хеппл работал в Paradigm Precision, которая занимается производством деталей для газотурбинных двигателей. В компании заметили, что расизм не приемлют.

  • Болельщик отказался извиняться за баннер.
  • Баннер Хеппла – ответ на акцию «Жизни черных важны».
  • «Бернли» проиграл в Манчестере со счетом 0:5.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Бернли
Комментарии (6)
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BarStep
1593018711
Даа, демократия во всей красе..
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LiveChelsea
1593024595
Вот и кто расист после этого?!
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mutabor0992
1593026879
Вот уроды!!!И где здесь расизм???
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JTherry
1593028307
в Paradigm Precision серьезно думают, что только "жизни черных важны"? эпидемия поразила весь мир... поддерживаю акцию болельщика "Бернли"!
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Sergh4
1593039042
Совсем уже свихнулись со своим афро расизмом!
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Томик
1593136575
Интересная у них трактовка нетерпения расизма. Уроды, ещё плакать будут. А вот нег.ра вообще нельзя, видимо, с работы сейчас уволить. А станет так, что и не взять будет нельзя. Следующий этап только платить им деньги, а работают пусть те, кто посветлее.
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