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    The Sun: фаната «Бернли» уволили за демонстрацию баннера «Жизни белых важны»

    Болельщика «Бернли» Джейка Хеппла уволили с работы после того, как он взял на себя ответственность за баннер «Жизни белых важны» на матче АПЛ против «Манчестер Сити». Для демонстрации растяжки он использовал самолет.

    Хеппл работал в Paradigm Precision, которая занимается производством деталей для газотурбинных двигателей. В компании заметили, что расизм не приемлют.

    • Болельщик отказался извиняться за баннер.
    • Баннер Хеппла – ответ на акцию «Жизни черных важны».
    • «Бернли» проиграл в Манчестере со счетом 0:5.

    Источник: The Sun

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