Кикнадзе – о сорвавшемся трансфере Дзюбы в «Локо»: «За ним тянулась череда скандалов»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в московский клуб.

– Когда-то на совете директоров вы были против того, чтоб брать Дзюбу.

– Да.

– Почему?

– Первое – проблема с финансовыми запросами, которые здорово выделялись даже на фоне тех контрактов, которые были заключены. А второе – за Дзюбой тянулась череда скандалов. Уход из «Спартака», потом из «Зенита» в Тулу, усы показывал, если помните. А раздевалка – это очень важно!

– Честно – не пожалели?

– Думаю, ни я не пожалел, ни он. У нас-то Федя Смолов появился, на покупке которого также настаивал Семин. Если сейчас в Испании вдруг не сложится – ждем назад. Надеюсь, впишется в новые тактические построения.

– Сколько стоил Дзюба?

– Если не ошибаюсь, просили зарплату в 4 миллиона евро. По трансферу не помню.