Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    Кикнадзе – о сорвавшемся трансфере Дзюбы в «Локо»: «За ним тянулась череда скандалов»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в московский клуб.

    – Когда-то на совете директоров вы были против того, чтоб брать Дзюбу.

    – Да.

    – Почему?

    – Первое – проблема с финансовыми запросами, которые здорово выделялись даже на фоне тех контрактов, которые были заключены. А второе – за Дзюбой тянулась череда скандалов. Уход из «Спартака», потом из «Зенита» в Тулу, усы показывал, если помните. А раздевалка – это очень важно!

    – Честно – не пожалели?

    – Думаю, ни я не пожалел, ни он. У нас-то Федя Смолов появился, на покупке которого также настаивал Семин. Если сейчас в Испании вдруг не сложится – ждем назад. Надеюсь, впишется в новые тактические построения.

    – Сколько стоил Дзюба?

    – Если не ошибаюсь, просили зарплату в 4 миллиона евро. По трансферу не помню.

    • Дзюба – лучший бомбардир текущего сезона в РПЛ. На его счету 13 мячей.
    • «Локомотив» идет в турнирной таблице вторым, «Зенит» возглавляет чемпионат с 9-очковым отрывом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:14
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13669

      vka1970 13 минут назад

      Не важно кого Дзюба сильней или слабей.На нём теперь чёрная метка.Он прокажённый и зашкваренный.В приличный клуб ему дороги больше нет.Точка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2279

      KPCCSPB 18 минут назад

      Ну, Дзюба не слабее Смолова, Эдера, Сулейманова, и логично, что тут в деньгах и распилах вся суть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20625

      пьяныйхоровод 28 минут назад

      Шлейф быстровской вони за ним тянется .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7164

      ilichkadr 36 минут назад

      Вася, не надо лукавить. На Феде ты конкретно заработал, а Дзюба шёл за даром. Из Спартак Артёмку выгнал Федун, из Зенита - Манчини, и усы здесь совершенно не причём.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2264

      absent32 37 минут назад

      а за тобой не тянет шлейф скандалов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +516

      NewLife 52 минуты назад

      Если бы перешел в Локо, то у него не было бы поддержки синитовских гей-троллей мосек, которые лают на Спартак.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2560

      алдан2014 59 минут назад

      Через пару лет все забудут про Дзюбу,ведь как человек он редиска

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1632

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Работорговец прав - там тупо не было откатов. Поэтому и не взяли. Но когда руководитель клуба, спонсируемого РЖД, говорит о больших финансовых запросах Дзюбы, который в итоге уходит в дотационную Тулу... ну разве не клоун?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3071

      alarm 1 час назад

      усы определённо сыграли главную роль в том, почему трансфер не состоялся)

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77341
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru