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  • Кикнадзе – о сорвавшемся трансфере Дзюбы в «Локо»: «За ним тянулась череда скандалов»

Кикнадзе – о сорвавшемся трансфере Дзюбы в «Локо»: «За ним тянулась череда скандалов»

24 июня 2020, 14:14
20

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в московский клуб.

– Когда-то на совете директоров вы были против того, чтоб брать Дзюбу.

– Да.

– Почему?

– Первое – проблема с финансовыми запросами, которые здорово выделялись даже на фоне тех контрактов, которые были заключены. А второе – за Дзюбой тянулась череда скандалов. Уход из «Спартака», потом из «Зенита» в Тулу, усы показывал, если помните. А раздевалка – это очень важно!

– Честно – не пожалели?

– Думаю, ни я не пожалел, ни он. У нас-то Федя Смолов появился, на покупке которого также настаивал Семин. Если сейчас в Испании вдруг не сложится – ждем назад. Надеюсь, впишется в новые тактические построения.

– Сколько стоил Дзюба?

– Если не ошибаюсь, просили зарплату в 4 миллиона евро. По трансферу не помню.

  • Дзюба – лучший бомбардир текущего сезона в РПЛ. На его счету 13 мячей.
  • «Локомотив» идет в турнирной таблице вторым, «Зенит» возглавляет чемпионат с 9-очковым отрывом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Дзюба Артем Кикнадзе Василий
Комментарии (20)
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Ганнибал Лектор
1592999101
Работорговец прав - там тупо не было откатов. Поэтому и не взяли. Но когда руководитель клуба, спонсируемого РЖД, говорит о больших финансовых запросах Дзюбы, который в итоге уходит в дотационную Тулу... ну разве не клоун?
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алдан2014
1592999462
Через пару лет все забудут про Дзюбу,ведь как человек он редиска
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NewLife
1592999914
Если бы перешел в Локо, то у него не было бы поддержки синитовских гей-троллей мосек, которые лают на Спартак.
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absent32
1593000775
а за тобой не тянет шлейф скандалов?
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ilichkadr
1593000873
Вася, не надо лукавить. На Феде ты конкретно заработал, а Дзюба шёл за даром. Из Спартак Артёмку выгнал Федун, из Зенита - Манчини, и усы здесь совершенно не причём.
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vka1970
1593002241
Не важно кого Дзюба сильней или слабей.На нём теперь чёрная метка.Он прокажённый и зашкваренный.В приличный клуб ему дороги больше нет.Точка.
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DOCTOR PENALTY
1593006278
Скандального Дзюбу не взяли, так как вакансия скандалиста уже была занята Кикнадзе.
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Антибиотик
1593012253
Может Семин и хотел взять Смолова, но он был в списке грузина под номером пятнадцать. Видимо, это было лучшее, что ему предлагали и других вариантов не было. Грузин- лживое создание!
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paracetamol
1593023979
Да кто к вам пойдет, особенно после разгрома клупа отставкой Сёмина.
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