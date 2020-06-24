Кикнадзе – о сорвавшемся трансфере Дзюбы в «Локо»: «За ним тянулась череда скандалов»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в московский клуб.
– Когда-то на совете директоров вы были против того, чтоб брать Дзюбу.
– Да.
– Почему?
– Первое – проблема с финансовыми запросами, которые здорово выделялись даже на фоне тех контрактов, которые были заключены. А второе – за Дзюбой тянулась череда скандалов. Уход из «Спартака», потом из «Зенита» в Тулу, усы показывал, если помните. А раздевалка – это очень важно!
– Честно – не пожалели?
– Думаю, ни я не пожалел, ни он. У нас-то Федя Смолов появился, на покупке которого также настаивал Семин. Если сейчас в Испании вдруг не сложится – ждем назад. Надеюсь, впишется в новые тактические построения.
– Сколько стоил Дзюба?
– Если не ошибаюсь, просили зарплату в 4 миллиона евро. По трансферу не помню.
- Дзюба – лучший бомбардир текущего сезона в РПЛ. На его счету 13 мячей.
- «Локомотив» идет в турнирной таблице вторым, «Зенит» возглавляет чемпионат с 9-очковым отрывом.