Виллиан и Педро продлили контракты с «Челси» до конца сезона

«Челси» объявил о продлении контрактов с Виллианом и Педро.

Соглашения полузащитников рассчитаны до фактического завершения сезона.

В текущем сезоне Виллиан провел за «Челси» 38 игр во всех соревнованиях, забив семь голов и сделав шесть ассистов. Хавбек играет за лондонцев седьмой год, и в этом сезоне сыграл свой 300-й матч за клуб.

Педро выходил на поле в текущем сезоне 18 раз и забил два мяча. Сообщалось, что на испанца претендуют «Рома» и «Валенсия».