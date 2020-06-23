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    Виллиан и Педро продлили контракты с «Челси» до конца сезона

    «Челси» объявил о продлении контрактов с Виллианом и Педро.

    Соглашения полузащитников рассчитаны до фактического завершения сезона.

    В текущем сезоне Виллиан провел за «Челси» 38 игр во всех соревнованиях, забив семь голов и сделав шесть ассистов. Хавбек играет за лондонцев седьмой год, и в этом сезоне сыграл свой 300-й матч за клуб.

    Педро выходил на поле в текущем сезоне 18 раз и забил два мяча. Сообщалось, что на испанца претендуют «Рома» и «Валенсия».

    • 25 июня «Челси» встретится с «Манчестер Сити».
    • Лондонцы идут в АПЛ на четвертом месте.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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