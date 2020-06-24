Виллиан и Педро продлили контракты с «Челси» до конца сезона

«Челси» объявил о продлении контрактов с Виллианом и Педро.
Соглашения полузащитников рассчитаны до фактического завершения сезона.
В текущем сезоне Виллиан провел за «Челси» 38 игр во всех соревнованиях, забив семь голов и сделав шесть ассистов. Хавбек играет за лондонцев седьмой год, и в этом сезоне сыграл свой 300-й матч за клуб.
Педро выходил на поле в текущем сезоне 18 раз и забил два мяча. Сообщалось, что на испанца претендуют «Рома» и «Валенсия».
- 25 июня «Челси» встретится с «Манчестер Сити».
- Лондонцы идут в АПЛ на четвертом месте.
Источник: Официальный сайт «Челси»