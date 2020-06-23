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    Газзаев – о возвращении в ЦСКА: «Это фейк-новость. Я погружен в государственную работу»

    Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев опроверг информацию о своем возможном возвращении в московский клуб, заявив, что полностью сосредоточен га государственной работе.

    «С удивлением и недоумением прочитал в СМИ информацию о себе применительно к ЦСКА. Это фейк-новость, откровенная дезинформация. Данная тема даже не поднималась, я ни с кем и никогда ее не обсуждал.

    Да, действительно, я от всей души переживаю за армейский клуб, где прошла очень важная и успешная часть моей тренерской карьеры. Вместе с ЦСКА мы становились обладателями Кубка УЕФА и чемпионами России. Естественно, его результаты не оставляют меня равнодушным. Да и в принципе вся моя жизнь была связана со спортом, который остаeтся важной частью моих профессиональных интересов.

    Однако ни о каких переговорах и тем более выдвижении условий речи идти не может. Уже несколько лет я полностью погружен в важную государственную работу и сосредоточен на ней.

    В СМИ регулярно рождается информация о моих возможных назначениях в тот или иной футбольный клуб. Понятно, что на появление таких новостей влияют достигнутые в спортивной карьере результаты. Но моя жизнь сегодня неразрывно связана с задачами парламентской работы», – сказал Газзаев.

    Metaratings сообщал, что Газзаев готов вновь вернуться на пост главного тренера ЦСКА при условии серьезного усиления нынешнего состава.

    • Главный тренер команды Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб.
    • После 23 туров ЦСКА занимает пятое место в РПЛ с 36 очками.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2020 23:26
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5863

      paracetamol 27 минут назад

      Я погружен в государственную работу...
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      Чё он там делает, мух ловит или ворон считает?

      0
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      Рейтинг: +3061

      alarm 29 минут назад

      позор хрякам!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15381

      bset 36 минут назад

      Да уж, от государственной кормушки кто захочет отрываться? Настоящий слуга народа.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +182

      ц 42 минуты назад

      лизать и лизать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3573

      Hektor 84 43 минуты назад

      Боится что Тарасов его место займет и перещеголяет пса в искусности подлизывания президенту.

      1
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      Рейтинг: +3013

      playsh 44 минуты назад

      На унитазе ты сосредоточен,а не на государственной работе.

      0
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      Рейтинг: +17233

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Из ГД по собственному желанию не уходят, от такого ДОБРА добра не ищут.

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