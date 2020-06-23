Газзаев – о возвращении в ЦСКА: «Это фейк-новость. Я погружен в государственную работу»

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев опроверг информацию о своем возможном возвращении в московский клуб, заявив, что полностью сосредоточен га государственной работе.

«С удивлением и недоумением прочитал в СМИ информацию о себе применительно к ЦСКА. Это фейк-новость, откровенная дезинформация. Данная тема даже не поднималась, я ни с кем и никогда ее не обсуждал.

Да, действительно, я от всей души переживаю за армейский клуб, где прошла очень важная и успешная часть моей тренерской карьеры. Вместе с ЦСКА мы становились обладателями Кубка УЕФА и чемпионами России. Естественно, его результаты не оставляют меня равнодушным. Да и в принципе вся моя жизнь была связана со спортом, который остаeтся важной частью моих профессиональных интересов.

Однако ни о каких переговорах и тем более выдвижении условий речи идти не может. Уже несколько лет я полностью погружен в важную государственную работу и сосредоточен на ней.

В СМИ регулярно рождается информация о моих возможных назначениях в тот или иной футбольный клуб. Понятно, что на появление таких новостей влияют достигнутые в спортивной карьере результаты. Но моя жизнь сегодня неразрывно связана с задачами парламентской работы», – сказал Газзаев.

Metaratings сообщал, что Газзаев готов вновь вернуться на пост главного тренера ЦСКА при условии серьезного усиления нынешнего состава.