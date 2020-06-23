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  • Газзаев – о возвращении в ЦСКА: «Это фейк-новость. Я погружен в государственную работу»

Газзаев – о возвращении в ЦСКА: «Это фейк-новость. Я погружен в государственную работу»

23 июня 2020, 23:26
31

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев опроверг информацию о своем возможном возвращении в московский клуб, заявив, что полностью сосредоточен га государственной работе.

«С удивлением и недоумением прочитал в СМИ информацию о себе применительно к ЦСКА. Это фейк-новость, откровенная дезинформация. Данная тема даже не поднималась, я ни с кем и никогда ее не обсуждал.

Да, действительно, я от всей души переживаю за армейский клуб, где прошла очень важная и успешная часть моей тренерской карьеры. Вместе с ЦСКА мы становились обладателями Кубка УЕФА и чемпионами России. Естественно, его результаты не оставляют меня равнодушным. Да и в принципе вся моя жизнь была связана со спортом, который остаeтся важной частью моих профессиональных интересов.

Однако ни о каких переговорах и тем более выдвижении условий речи идти не может. Уже несколько лет я полностью погружен в важную государственную работу и сосредоточен на ней.

В СМИ регулярно рождается информация о моих возможных назначениях в тот или иной футбольный клуб. Понятно, что на появление таких новостей влияют достигнутые в спортивной карьере результаты. Но моя жизнь сегодня неразрывно связана с задачами парламентской работы», – сказал Газзаев.

Metaratings сообщал, что Газзаев готов вновь вернуться на пост главного тренера ЦСКА при условии серьезного усиления нынешнего состава.

  • Главный тренер команды Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб.
  • После 23 туров ЦСКА занимает пятое место в РПЛ с 36 очками.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Газзаев Валерий
Комментарии (31)
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DOCTOR PENALTY
1592945426
Из ГД по собственному желанию не уходят, от такого ДОБРА добра не ищут.
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paracetamol
1592948385
Я погружен в государственную работу... --------------------------------------- Чё он там делает, мух ловит или ворон считает?
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vladik12
1592971136
В лизание жопы ты погружен, псина.
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nik55
1592973607
погружен в государственную работу------полировать стул
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vladimir-7
1592976157
Вот и подтверждение, что нет доверия СМИ, на первичную информацию от них не нужно обращать особого внимания, а дождаться достоверной информации с сайтов клубов. Что касается возвращения В.Газзаева в ЦСКА главным тренером, то было понятно, что от такого места "работы" ни один депутат не откажется, главное лизнуть зад его величеству и по заказу руководства одобрить нужное предложение нажатием кнопки.
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фанат джигурды
1592977743
Но моя жизнь сегодня неразрывно связана с задачами парламентской работы», – сказал Газзаев. Перевод: я ещё не всё распилил.
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Давид59
1592980559
Сколько пафоса и патетики! Государственная работа! Там за ничегонеделание сотни тысяч в месяц получают (именно получают, а не зарабатывают). А вот тренер зарабатывает.
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ufos73
1592981994
Гос работа ага, сидят штаны протирают, и поддакивают царю. Раньше в правительстве сидели рабочие люди, а сейчас актеры, спортсмены, мажоры, собчаки, космонавтки... То есть те, у кого ни реального образования, ни реальных представлений о труде и народе!
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serhio80
1592987149
Псина уссатая, ты еще за аланию сесть должен был. Штаны протирать это ппц какая важная государственная работа
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zigbert
1593093940
Не до футбола ему сейчас.
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