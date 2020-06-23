Газизов: «Гончаренко – сильный мужик, он выйдет из этой ситуации»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов поддержал главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, который может покинуть клуб.

«Я думаю, что Гончаренко переживает в этой сильной стрессовой ситуации. Знаю, что он сильный мужик, он выйдет из этой ситуации. Наверное, надо отдохнуть ему пока. Гончаренко – мой близкий человек. Всегда и во всем желаю ему удачи. Мне не удалось еще с ним переговорить, поэтому комментировать что-либо невозможно. Он сильный человек, и я уверен, что он 100% решит ситуацию правильно», – отметил Газизов.