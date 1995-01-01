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    Газизов: «Гончаренко – сильный мужик, он выйдет из этой ситуации»

    Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов поддержал главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, который может покинуть клуб.

    «Я думаю, что Гончаренко переживает в этой сильной стрессовой ситуации. Знаю, что он сильный мужик, он выйдет из этой ситуации. Наверное, надо отдохнуть ему пока. Гончаренко – мой близкий человек. Всегда и во всем желаю ему удачи. Мне не удалось еще с ним переговорить, поэтому комментировать что-либо невозможно. Он сильный человек, и я уверен, что он 100% решит ситуацию правильно», – отметил Газизов.

    • Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб.
    • После 23 туров «армейцы» занимают пятое место в РПЛ с 36 очками.

    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2255

      general.lizyukov 24 минуты назад

      забирай обратно, даром

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      Рейтинг: +1768

      Cleaner 28 минут назад

      Сильный мужик команду НЕ БРОСАЕТ.

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      Рейтинг: +38

      Kurt Angel > Cleaner 20 минут назад

      да это Уфа. там вообще секта какая-то творится. У них свои видения мира. В переходных матчах против Томи этот "дядя" вообще сказал, что Уфа смотрелась отлично. Напомню просто тебе, что в ответном матче в Томске Уфа не то что в створ ни разу не пробила. она вообще по воротам в том матче не била. Всю игру выносы и 10 защитников.
      Слова этого волосатого странного человека вообще никак всерьез не надо воспринимать

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      Рейтинг: +17223

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Для Гинера это не такая уж безвыходная ситуация. А Гончаренко не стоит психовать, на первом месте должны быть интересы клуба.

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