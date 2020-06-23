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  • Уткин – о предложении Путина повысить налоги: «Все футбольные клубы попали на деньги»

Уткин – о предложении Путина повысить налоги: «Все футбольные клубы попали на деньги»

23 июня 2020, 18:18
13

Блогер Василий Уткин прокомментировал предложение президента России Владимира Путина повысить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год

«Плюс 2% подоходного налога, если больше 5 миллионов в год. Все футбольные клубы попали на деньги», – написал Уткин в твиттере.

  • Путин в обращении к россиянам предложил с января 2021 года отказаться от плоской шкалы налога на доходы физических лиц и повысить ставку с 13% до 15% для тех, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год.
  • Тратить собираемые за счет этого налога средства президент предложил исключительно на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями и на высокотехнологичные операции.

Источник: твиттер Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Уткин Василий Путин Владимир
Комментарии (13)
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Ганнибал Лектор
1592927293
..."Тратить собираемые за счет этого налога средства президент предложил исключительно на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями и на высокотехнологичные операции".. - чубайс и сердюков потирают потные ладошки...
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BRO_football
1592930082
Все футболисты попали на деньги. Так им и надо. Не обедняют, если государство у них на 100 тысяч рублей больше будет забирать. Тем более, если верить Путину, деньги на благие дела идут.
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Рубинище
1592931355
почему только 15% - ничтожно мало, даже по сравнению с др. странами.
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BarStep
1592933327
Уткин: «Все футбольные клубы попали на деньги»... Что-то я уткина не понял, почему клубы, когда речь идет о физлицах?
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portero
1592941690
уткин заволновался за свои 2 процента???
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Hektor 84
1592946832
Я бы вообще ужесточил и сделал как во Франции.
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paracetamol
1592948508
2% - курям на смех!
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Кузьмич на трибуне
1593008824
Почему футбольные клубы? Подоходный налог платит футболист со своей зарплаты. И ничего тут удивительного нет. Прогрессивный налог во всём мире есть.
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zigbert
1593092442
Для состоятельных людей эти 2 процента не составят особого убытка.
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