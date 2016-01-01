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    Уткин – о предложении Путина повысить налоги: «Все футбольные клубы попали на деньги»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал предложение президента России Владимира Путина повысить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год

    «Плюс 2% подоходного налога, если больше 5 миллионов в год. Все футбольные клубы попали на деньги», – написал Уткин в твиттере.

    • Путин в обращении к россиянам предложил с января 2021 года отказаться от плоской шкалы налога на доходы физических лиц и повысить ставку с 13% до 15% для тех, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год.
    • Тратить собираемые за счет этого налога средства президент предложил исключительно на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями и на высокотехнологичные операции.

    Источник: твиттер Василия Уткина

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4187

      Alekxei Z. 13 минут назад

      Нулевой перед голосованием вбросы делает.
      Во -первых прогрессивный налог давно надо вводить и не 15% , а гораздо больше, а во -вторых сходим и проголосуем НЕТ по-любому !!!!

      -1
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      Рейтинг: +4046

      Рубинище 18 минут назад

      почему только 15% - ничтожно мало, даже по сравнению с др. странами.

      0
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      Рейтинг: +1768

      Cleaner 25 минут назад

      Давно пора буржуев потрясти.

      0
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      Рейтинг: +7870

      BRO_football 40 минут назад

      Все футболисты попали на деньги. Так им и надо. Не обедняют, если государство у них на 100 тысяч рублей больше будет забирать. Тем более, если верить Путину, деньги на благие дела идут.

      2
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      Рейтинг: +118

      SuperNils 1 час назад

      В смысле "попали на деньги"??? Для них несколько лямов - капля в море, даже не заметят ничего.

      1
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      Рейтинг: +1623

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      ..."Тратить собираемые за счет этого налога средства президент предложил исключительно на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями и на высокотехнологичные операции".. - чубайс и сердюков потирают потные ладошки...

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