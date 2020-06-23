Уткин – о предложении Путина повысить налоги: «Все футбольные клубы попали на деньги»

Блогер Василий Уткин прокомментировал предложение президента России Владимира Путина повысить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год

«Плюс 2% подоходного налога, если больше 5 миллионов в год. Все футбольные клубы попали на деньги», – написал Уткин в твиттере.