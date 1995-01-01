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    Кикнадзе: «Зачем мы вернулись к проведению чемпионата сейчас, к тому же с сырым регламентом?»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе раскритиковал решение футбольных властей возобновить чемпионат России.

    «Зачем мы вернулись к проведению чемпионата вот сейчас, да к тому же с такими сырыми регламентирующими документами? Тем более, с 10 процентами зрителей. Вопрос по пандемии не закрыт. Может, прошли критическую точку, но не закрыли.

    Кроме того, играть придется восемь матчей за месяц. С точки зрения нагрузки на футболистов это просто травмоопасная история. Да, это ад. Календаря следующего сезона нет – но по моим подсчетам, дальше будем играть тоже очень интенсивно. Из-за перенесенного чемпионата Европы. Мы до захода в Лигу чемпионов – или просто еврокубки – поведем от 15 до 17 матчей внутреннего чемпионата.

    Представляете, в каком изможденном состоянии подойдем? При этом из первой пятерки таблицы коэффициентов УЕФА уже вывалились. У Фиделя Кастро есть книга – «История меня оправдает». Вот и мы посмотрим, кого что оправдает. В течение года все будет ясно», – сказал Кикнадзе.

    Кикнадзе: «Как так получилось, что бренд «Семин» полностью закрыл бренд «Локомотив»?»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2255

      general.lizyukov 14 минут назад

      да сними команду с чемпа, кто мешает, пусть вам везде технари нарисуют

      ах-ах, восемь матчей за месяц! они у вас детки сопливые, что два раза в неделю не могут играть? здоровущие лбы

      0
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      Рейтинг: +452

      balam 52 минуты назад

      задымил пукан у кикнадзы.в дурдом его,диагноз-чемпион

      0
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      Рейтинг: +2257

      absent32 1 час назад

      Да, это ад. ????????
      ты еще ада не видал!!! а в отличии от тебя футболисты хотят играть, даже с таким тяжелым графиком. боишься потерять кресло? правильно, бойся. дай Бог ты там ненадолго!!! ссуль!!!

      2
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      Рейтинг: +10413

      Garrincha58 1 час назад

      откуда он взялся этот Кин-дзе

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      Рейтинг: +545

      PAREVG. > Garrincha58 1 час назад

      из телевизора

      3
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      Рейтинг: +17223

      DOCTOR PENALTY > PAREVG. 1 час назад

      )))

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      Рейтинг: +3008

      playsh 2 часа назад

      Оставалось всего-то 8 матчей провести,почему было не сыграть,скажем,июль-август или август-сентябрь? Наконец,сентябрь-октябрь?Что бы изменилось?
      Отдохнули все и так выше крыши.

      2
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      Рейтинг: +1768

      Cleaner 2 часа назад

      А давайте вообще распустим РФС и все команды года на два? Все же сейчас сыро в регламенте. И играть нужно, как в Англии - восемь матчей подряд. Устанут футболисты. Кикнадзе, ты этого хочешь? Чтобы футбола в России СОВСЕМ не было? КИКНАДЗЕ, что за БРЕД ты несешь???

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