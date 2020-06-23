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  • Кикнадзе: «Зачем мы вернулись к проведению чемпионата сейчас, к тому же с сырым регламентом?»

Кикнадзе: «Зачем мы вернулись к проведению чемпионата сейчас, к тому же с сырым регламентом?»

23 июня 2020, 17:37
12

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе раскритиковал решение футбольных властей возобновить чемпионат России.

«Зачем мы вернулись к проведению чемпионата вот сейчас, да к тому же с такими сырыми регламентирующими документами? Тем более, с 10 процентами зрителей. Вопрос по пандемии не закрыт. Может, прошли критическую точку, но не закрыли.

Кроме того, играть придется восемь матчей за месяц. С точки зрения нагрузки на футболистов это просто травмоопасная история. Да, это ад. Календаря следующего сезона нет – но по моим подсчетам, дальше будем играть тоже очень интенсивно. Из-за перенесенного чемпионата Европы. Мы до захода в Лигу чемпионов – или просто еврокубки – поведем от 15 до 17 матчей внутреннего чемпионата.

Представляете, в каком изможденном состоянии подойдем? При этом из первой пятерки таблицы коэффициентов УЕФА уже вывалились. У Фиделя Кастро есть книга – «История меня оправдает». Вот и мы посмотрим, кого что оправдает. В течение года все будет ясно», – сказал Кикнадзе.

Кикнадзе: «Как так получилось, что бренд «Семин» полностью закрыл бренд «Локомотив»?»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Кикнадзе Василий
Комментарии (12)
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Plyash
1592925271
Оставалось всего-то 8 матчей провести,почему было не сыграть,скажем,июль-август или август-сентябрь? Наконец,сентябрь-октябрь?Что бы изменилось? Отдохнули все и так выше крыши.
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Garrincha58
1592926640
откуда он взялся этот Кин-дзе
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absent32
1592927915
Да, это ад. ???????? ты еще ада не видал!!! а в отличии от тебя футболисты хотят играть, даже с таким тяжелым графиком. боишься потерять кресло? правильно, бойся. дай Бог ты там ненадолго!!! ссуль!!!
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balam
1592929359
задымил пукан у кикнадзы.в дурдом его,диагноз-чемпион
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general.lizyukov
1592931622
да сними команду с чемпа, кто мешает, пусть вам везде технари нарисуют ах-ах, восемь матчей за месяц! они у вас детки сопливые, что два раза в неделю не могут играть? здоровущие лбы
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Hektor 84
1592946670
Получается в Локомотиве были уверены что чемп не продолжится. От того и решили Семина пнуть из клуба.
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paracetamol
1592948938
Гнать этого идиота из футбола, что ни ляпнет - все не в попад.
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Mister_Tomsk
1592994666
Реально дебил) пусть на англию посмотрит)
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