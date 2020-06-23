Кикнадзе: «Зачем мы вернулись к проведению чемпионата сейчас, к тому же с сырым регламентом?»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе раскритиковал решение футбольных властей возобновить чемпионат России.

«Зачем мы вернулись к проведению чемпионата вот сейчас, да к тому же с такими сырыми регламентирующими документами? Тем более, с 10 процентами зрителей. Вопрос по пандемии не закрыт. Может, прошли критическую точку, но не закрыли.

Кроме того, играть придется восемь матчей за месяц. С точки зрения нагрузки на футболистов это просто травмоопасная история. Да, это ад. Календаря следующего сезона нет – но по моим подсчетам, дальше будем играть тоже очень интенсивно. Из-за перенесенного чемпионата Европы. Мы до захода в Лигу чемпионов – или просто еврокубки – поведем от 15 до 17 матчей внутреннего чемпионата.

Представляете, в каком изможденном состоянии подойдем? При этом из первой пятерки таблицы коэффициентов УЕФА уже вывалились. У Фиделя Кастро есть книга – «История меня оправдает». Вот и мы посмотрим, кого что оправдает. В течение года все будет ясно», – сказал Кикнадзе.

Кикнадзе: «Как так получилось, что бренд «Семин» полностью закрыл бренд «Локомотив»?»