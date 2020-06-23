Кикнадзе: «Как так получилось, что бренд «Семин» полностью закрыл бренд «Локомотив»?»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о бывшем главном тренере команды Юрие Семине.

«Во-первых, не могу для себя сформулировать, как так получилось, что бренд «Семин» полностью закрыл бренд «Локомотив»? Вот честно – не могу понять! Для меня это вопрос большой и больной. Отдавая должное Юрию Павловичу, я считаю, что бренд «Локомотива» должен быть неприкосновенен. А заявление Палыча, что «Локомотив» – это Семин» – вообще история неприемлемая», – сказал Кикнадзе.

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