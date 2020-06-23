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  • Кикнадзе: «Как так получилось, что бренд «Семин» полностью закрыл бренд «Локомотив»?»

Кикнадзе: «Как так получилось, что бренд «Семин» полностью закрыл бренд «Локомотив»?»

23 июня 2020, 17:28
40

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о бывшем главном тренере команды Юрие Семине.

«Во-первых, не могу для себя сформулировать, как так получилось, что бренд «Семин» полностью закрыл бренд «Локомотив»? Вот честно – не могу понять! Для меня это вопрос большой и больной. Отдавая должное Юрию Павловичу, я считаю, что бренд «Локомотива» должен быть неприкосновенен. А заявление Палыча, что «Локомотив» – это Семин» – вообще история неприемлемая», – сказал Кикнадзе.

«Не того деда убрали»: фанаты «Локо» вывесили баннер и ушли с трибуны

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Кикнадзе Василий
Комментарии (40)
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absent32
1592922770
по крайней мере KickOff это точно не Локомотив. А Семин как раз таки это Локомотив. данные слова руководства клуба ПОЗОРНЫЕ!!!
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Валерий2705
1592923724
Чуркнадзе пытается на двух стульях усидеть, и откаты попилить и нормальным презиком для всех болельщиков остаться. Но второго уже не получится, твой второй стул это пенис, вор.
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gor77
1592924001
Я не болельщик "Локомотива". Это самое наиглупейшее признание "руководителя" клуба. Понятно, что это очень мягко сказано.(((( За последние 20 лет слова "Локомотив" и Сёмин - для всех болельщиков единое целое. Даже когда Палыч не работал в "Локомотиве". Наоборот надо радоваться! Когда говорят В. Бобров все знают, что про "ЦСКА", Н. Бесков - "Спартак", Ю. Сёмин - "Локомотив", В. Лобановский - "Динамо" Киев, Л. Яшин - "Динамо" Москва, Э. Стрельцов - "Торпедо" и т.д. Каждый может продолжить свой список!
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Мага 13
1592924015
завидует сын ишака, хочет чтоб говорили что Локомотив это кикнадзе, потому и сплавил Палыча.
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Ганнибал Лектор
1592927198
Взгляд "непаровоза". Без Семина история Локомотива пустая и беспросветная. Без Семина бренд Локомотив примерно тоже самое, что и бренд Амкар или Крылья Советов.
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Кузьмич на трибуне
1592927524
Семин взял клуб лифтер, это было пятое московское колесо. Год за годом строил новую команду и сделал её чемпионом. Покинув клуб, был всей душой предан этому клубу, но без Сёмина клуб был всего лишь крепким середнячком. Как Смородская не пыталась, но без Сёмина Локо ничего не добился. Сёмин вернулся в клуб и через год Локо снова чемпион. Сёмин -это не просто брэнд , это титульный лист чемпиона. Локо - не имею ничего против клуба, но без Сёмина это клуб-середняк. Ниже уже сказано, Говорим Локо-подразумеваем Сёмин. Говорим Сёмин -подразумеваем Локо. Как для Динамо -Лев Яшин, как для Спартака-Бесков, как для Динамо Киев-Лобановский и Блохин, как для Динамо Тбилиси-Н.Ахалкаци. Говорим Смородская-подразумеваем Кикнадзе. Говорим Кикнадзе-подразумеваем-Смородская. Искренне поддерживаю болельщиков Локо , и желаю им крепкого здоровья. Ну а если по окончании турнира, Кикнадзе уволят, а восстановят Семина-буду радоваться вместе с ними.
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Nayturs
1592927836
Странный человек, не ясно чего хочет добиться такими высказываниями, не понимает, что Юрий Палыч это настолько огромная часть истории Локо, что без него этого бренда не было бы.
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морозз
1592930416
Ну ты Вася и перец, убрал легенду Локомотива ...который и принёс львиную долю медалей и званий команде и что то здесь шепелявишь! Пипец!
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general.lizyukov
1592931476
вы сами этот бренд обгадили много раз, о чем ты трешь
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Oldtrafford83
1592932343
КикЗАДце, может ты просто дурак раз этого понять не можешь?
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