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    Кикнадзе: «Как так получилось, что бренд «Семин» полностью закрыл бренд «Локомотив»?»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о бывшем главном тренере команды Юрие Семине.

    «Во-первых, не могу для себя сформулировать, как так получилось, что бренд «Семин» полностью закрыл бренд «Локомотив»? Вот честно – не могу понять! Для меня это вопрос большой и больной. Отдавая должное Юрию Павловичу, я считаю, что бренд «Локомотива» должен быть неприкосновенен. А заявление Палыча, что «Локомотив» – это Семин» – вообще история неприемлемая», – сказал Кикнадзе.

    «Не того деда убрали»: фанаты «Локо» вывесили баннер и ушли с трибуны

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:28
    Комментарии23
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      Рейтинг: +815

      Oldtrafford83 2 минуты назад

      КикЗАДце, может ты просто дурак раз этого понять не можешь?

      0
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      Рейтинг: +2255

      general.lizyukov 16 минут назад

      вы сами этот бренд обгадили много раз, о чем ты трешь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      морозз 34 минуты назад

      Ну ты Вася и перец, убрал легенду Локомотива ...который и принёс львиную долю медалей и званий команде и что то здесь шепелявишь! Пипец!

      1
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      Рейтинг: +393

      Соарес 46 минут назад

      Ты по ходу до х.я чего не понимаешь

      2
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      Рейтинг: +763

      Semenycch 52 минуты назад

      Талантливый человек способен легко затмить стадо посредственностей, как солнце затмевает звезды.

      1
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      Рейтинг: +2212

      Axe111 58 минут назад

      Это кто?

      1
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      Рейтинг: +452

      balam 1 час назад

      а ты батенька туповат.тебе в думу пора

      1
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      Рейтинг: +57380

      Chernyi Lis 1 час назад

      семин это локомотив..а грузин тут начал править свои правила...

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      Рейтинг: +729

      Sky Spartak 1 час назад

      малоуважаемый...вы историю Локомотива не поленитесь...посмотрите...может,что то поймёте...Загляните где Локо был...и кем стал...при ком...И какие места занимал Локо при нём ...не...поистенне недалёкого человека поставили...

      5
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      Рейтинг: +372

      Nayturs 1 час назад

      Странный человек, не ясно чего хочет добиться такими высказываниями, не понимает, что Юрий Палыч это настолько огромная часть истории Локо, что без него этого бренда не было бы.

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