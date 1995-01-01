Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    ЦСКА продлил контракт с Марадишвили на пять лет

    Московский ЦСКА продлил контракт с 20-летним полузащитником Константином Марадишвили.

    «Воспитанник армейского клуба подписал новое соглашение с красно-синими. Контракт Константина Марадишвили с ПФК ЦСКА теперь рассчитан до окончания сезона-2024/25. Марадишвили с детства защищает красно-синие цвета, ПФК ЦСКА — первый и единственный клуб в его карьере. За основную команду дебютировал 14 июля 2019 года в матче РПЛ против «Крыльев Советов». Всего Костя сыграл уже в четырех матчах», – сообщает пресс-служба клуба.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77321
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru