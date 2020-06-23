ЦСКА продлил контракт с Марадишвили на пять лет

Московский ЦСКА продлил контракт с 20-летним полузащитником Константином Марадишвили.

«Воспитанник армейского клуба подписал новое соглашение с красно-синими. Контракт Константина Марадишвили с ПФК ЦСКА теперь рассчитан до окончания сезона-2024/25. Марадишвили с детства защищает красно-синие цвета, ПФК ЦСКА — первый и единственный клуб в его карьере. За основную команду дебютировал 14 июля 2019 года в матче РПЛ против «Крыльев Советов». Всего Костя сыграл уже в четырех матчах», – сообщает пресс-служба клуба.