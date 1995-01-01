Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Гвардиола: «Манчестер Сити» близок к тому, чтобы сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе клуба над «Бернли» (5:0).

    «Мы неплохо действовали. Солидно. Особенно в начале. Нам нужно выждать, чтобы потом выйти на атакующие позиции.

    Сейчас мы очень близки к тому, чтобы сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    Дубль Фодена? Рад за него. Ему 20 лет, и надо продолжать прогрессировать. Он будет важным игроком для этого клуба в течение ближайшей декады. Он этого заслуживает», – сказал Гвардиола.

    • УЕФА наказал «Манчестер Сити» дисквалификацией из еврокубков на два сезона.
    • Клуб из Манчестера пытается обжаловать решение в CAS.
    • Вердикт вынесут в июле.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:43
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77321
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru