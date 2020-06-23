Гвардиола: «Манчестер Сити» близок к тому, чтобы сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе клуба над «Бернли» (5:0).

«Мы неплохо действовали. Солидно. Особенно в начале. Нам нужно выждать, чтобы потом выйти на атакующие позиции.

Сейчас мы очень близки к тому, чтобы сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Дубль Фодена? Рад за него. Ему 20 лет, и надо продолжать прогрессировать. Он будет важным игроком для этого клуба в течение ближайшей декады. Он этого заслуживает», – сказал Гвардиола.