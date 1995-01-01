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    Глушаков: «Ростов», «Динамо»... Все мы в одной лодке. Не стоит забывать о фэйр-плей»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков оставил пост в инстаграме после 23-го тура РПЛ. Экс-спартаковец призвал клубы соблюдать фэйр-плей.

    «Хорошо возобновили сезон, но надо прибавлять всем и во всем. Ждем в гости «Сочи». И отдельно хочу выразить респект землякам из «Ростова». Пацаны бились как могли, завоевали всеобщее уважение. «Ростов», «Динамо»… Все мы в одной лодке. Не стоит забывать о фэйр-плей и о том, что здоровье людей важнее всего», – считает Глушаков.

    • В следующем туре «Ахмат» примет «Сочи».
    • Сочинцы победили «Ростов» со счетом 10:1.
    • «Ахмат» только благодаря дополнительным показателям не идет в зоне вылета.

    text

    Публикация от text (@glushak8) 22 Июн 2020 в 3:33 PDT

    Источник: инстаграм Дениса Глушакова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      yereminz 3 минуты назад

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      Рейтинг: +1526

      Genz 33 минуты назад

      Все вы не в лодке,а в дырявом тазу без весел.

      0
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      Рейтинг: +3040

      alarm 1 час назад

      рылы в корытах!

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