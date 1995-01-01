Глушаков: «Ростов», «Динамо»... Все мы в одной лодке. Не стоит забывать о фэйр-плей»

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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков оставил пост в инстаграме после 23-го тура РПЛ. Экс-спартаковец призвал клубы соблюдать фэйр-плей.
«Хорошо возобновили сезон, но надо прибавлять всем и во всем. Ждем в гости «Сочи». И отдельно хочу выразить респект землякам из «Ростова». Пацаны бились как могли, завоевали всеобщее уважение. «Ростов», «Динамо»… Все мы в одной лодке. Не стоит забывать о фэйр-плей и о том, что здоровье людей важнее всего», – считает Глушаков.
- В следующем туре «Ахмат» примет «Сочи».
- Сочинцы победили «Ростов» со счетом 10:1.
- «Ахмат» только благодаря дополнительным показателям не идет в зоне вылета.