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    «Локомотив» уволил стюарда, ударившего журналиста

    Перед матчем «Локомотив»«Оренбург» стюард ударил по лицу журналиста «Спорт-Экспресс» Евгения Белоусова. Московский клуб выступил с заявлением:

    «Локомотив» считает данную ситуацию недопустимой.

    Врачи оказали Евгению помощь. Стюард принес извинения Белоусову лично, был незамедлительно уволен и больше не будет допущен на матчи «Локомотива». Наш клуб также присоединяется к извинениям.

    Отметим, что стюарды не являются сотрудниками ФК «Локомотив», а предоставляются компанией, которая оказывает соответствующие услуги нашему клубу во время матчей».

    Стюард ударил журналиста перед матчем «Локомотив» – «Оренбург»

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +412

      Rabinovi_ch 52 минуты назад

      "«Локомотив» уволил стюарда"..."стюарды не являются сотрудниками ФК «Локомотив»"

      Я увольняю Трампа. Пусть я не являюсь его начальником, но я его увольняю.

      3
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      Рейтинг: +1010

      kvm 52 минуты назад

      уволили сотрудника чужой фирмы???

      2
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      Рейтинг: +3697

      BarStep > kvm 46 минут назад

      Да монтер пути это.., за трудодень скорее всего чел трудился сегодня стюардом..

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