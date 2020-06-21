«Локомотив» уволил стюарда, ударившего журналиста

Перед матчем «Локомотив» – «Оренбург» стюард ударил по лицу журналиста «Спорт-Экспресс» Евгения Белоусова. Московский клуб выступил с заявлением:
«Локомотив» считает данную ситуацию недопустимой.
Врачи оказали Евгению помощь. Стюард принес извинения Белоусову лично, был незамедлительно уволен и больше не будет допущен на матчи «Локомотива». Наш клуб также присоединяется к извинениям.
Отметим, что стюарды не являются сотрудниками ФК «Локомотив», а предоставляются компанией, которая оказывает соответствующие услуги нашему клубу во время матчей».
Стюард ударил журналиста перед матчем «Локомотив» – «Оренбург»
Источник: Официальный сайт «Локомотива»