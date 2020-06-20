Игроки «Зенита» вышли на матч с ЦСКА в майках с изображением умерших врачей

В эти минуты проходит матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Гости вышли на встречу в майках, на которых изображены врачи, умершие в Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса. Видео доступно ниже.

Все матчи 23-го тура посвящены врачам, которые ведут борьбу с коронавирусом. На 20-й минуте матчей футболисты и болельщики аплодируют докторам.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Москве.

«Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

ЦСКА занимает пятое место.