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    Игроки «Зенита» вышли на матч с ЦСКА в майках с изображением умерших врачей

    В эти минуты проходит матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Гости вышли на встречу в майках, на которых изображены врачи, умершие в Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса. Видео доступно ниже.

    Все матчи 23-го тура посвящены врачам, которые ведут борьбу с коронавирусом. На 20-й минуте матчей футболисты и болельщики аплодируют докторам.

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 20:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4299

      САДЫЧОК 1 час назад

      На самом деле сейчас ситуация с Ковид хуже , чем месяц и два назад ! Опасно !

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