Игроки «Зенита» вышли на матч с ЦСКА в майках с изображением умерших врачей

На самом деле сейчас ситуация с Ковид хуже , чем месяц и два назад ! Опасно !
В эти минуты проходит матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Гости вышли на встречу в майках, на которых изображены врачи, умершие в Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса. Видео доступно ниже.
Все матчи 23-го тура посвящены врачам, которые ведут борьбу с коронавирусом. На 20-й минуте матчей футболисты и болельщики аплодируют докторам.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Москве.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
- ЦСКА занимает пятое место.
#ЦСКАЗенит pic.twitter.com/AjazghZZuH— ФК «Зенит» (@zenit_spb) June 20, 2020