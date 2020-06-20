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    Точилин: «Почему «Сочи» делают крайним? Нас и так в этом сезоне слишком много унижали»

    Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мыслями после матча 23-го тура РПЛ, в котором южане разгромили «Ростов» со счетом 10:1.

    «Не слишком ли много забили? Странный вопрос. Сколько забили, столько и забили. Сейчас модно делать крайним «Сочи», хотя я не понимаю, почему. Есть тур, не «Сочи» выбирал себе соперника, а команда «Ростов» прислала мальчишек. Какие к «Сочи» претензии? Только из-за того, что забили 10 мячей? Я считаю, что так рассуждать, по крайней мере, предвзято. Футболисты «Сочи» должны были забивать в свои ворота? Или, может быть, не выйти на игру?

    Не тех виноватых нашли. В первую очередь надо предъявлять претензии футбольному клубу «Ростов». А почему «Сочи» делают крайним, мне непонятно. Нас и так в этом сезоне слишком много, мягко сказать, унижали, когда составляли календарь, ведь первые 5-6 туров мы играли с топ-командами на выезде.

    И судейство в первом туре тоже, честно говоря, было, мягко сказать, уничижительным для нас. И в последующих играх тоже. Поэтому, когда сейчас кто-то пытается свои косяки впихнуть «Сочи», мне это непонятно. Игра забывается, результат остается», – сказал Точилин.

    • Средний возраст игроков в заявке «Ростова» на этот матч – 17,2 лет.
    • Донской клуб прислал на матч воспитанников академии, поскольку все футболисты основного состава находятся на карантине.
    • «Сочи» переносить игру отказался.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:14
    Комментарии21
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      Рейтинг: +1415

      Decorhome 7 минут назад

      Вас выгнать надо с РПЛ

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      Рейтинг: +1312

      evgevg13 11 минут назад

      вроде неплохим был игроком в своё время, но как меняют человека годы и бабло...

      0
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      Рейтинг: +642

      zarsm 15 минут назад

      Вы теперь по жизни униженные будете)

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      Рейтинг: +1652

      Дедуктор 26 минут назад

      Помнится, мы студенческой командой проиграли команде мастеров тогдашней 2 лиги СССР со счетом 1:21. И этот один гол я забил. Вполне, нормальные остались ощущения.
      "Сочи" - респект! Отработали профессионально и честно. Унижением для "Ростова" было бы, если Сочи, забив 3-4 гола, бросил играть и стал катать мяч. Вот, это было бы недопустимо.
      Если "Ростов" непрофессионален в организационном плане, то нужно громить их в следующих матчах с еще более унизительными счетами. Помнится, Ван Гал с пацанами МЮ вполне прилично играл против грандов АПЛ. Изощряясь в подходящих для такого состава тактических схемах. А тренерский штаб "Ростова" про тактические схемы, видимо, не в курсах.

      0
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      Рейтинг: +702

      Серёга Краснодарский 27 минут назад

      Считал рыжего поумней. Оправдываться не нужно.

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      Рейтинг: +193

      plehanov6 41 минуту назад

      Да вы сами себя унизили, хуже некуда! Сначала, легли под миллера, потом опозорились на весь футбольный мир!

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      Рейтинг: +2173

      KPCCSPB > plehanov6 29 минут назад

      Хуже сриптака, ещё на весь мир никто не позорился... Увы, не надо отдавать свои заслуги другим.

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      Рейтинг: +702

      Серёга Краснодарский > KPCCSPB 26 минут назад

      Не помню когда Спартак так позорился а Сочи опозорился на весь мир.

      0
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      Рейтинг: +2173

      KPCCSPB > Серёга Краснодарский 10 минут назад

      Он про весь мир. Соответственно, сриптак не прошёл 13 отборов, из 14. Это видили все, а про Сочи, кроме нас и знать никто не знает, чтобы про весь мир говорить. И где написано в регламенте, что они должны поддаваться?

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      Рейтинг: +2565

      Павелий 1 час назад

      Сочи продолжат уничтожать, пока они будут Зенитом-3.

      1
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      Рейтинг: +813

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Сочи не крайний и в данной ситуации ни в чём не виноват. Просто как-то привыкли называть говно говном.

      0
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      Рейтинг: +1253

      lek! 1 час назад

      В этой стране нет ни чего мужского и честного спорта . Вам не чего было терять , у Ростова есть шансы . А вы повели себя как конченные , вот и все .

      1
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      Рейтинг: +4752

      alp 2 часа назад

      еще не вечер. на след неделе чмом будут выставлять Туляков..

      2
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      Рейтинг: +1715

      sobaka120982 > alp 29 минут назад

      А потом Краснодар

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