Точилин: «Почему «Сочи» делают крайним? Нас и так в этом сезоне слишком много унижали»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мыслями после матча 23-го тура РПЛ, в котором южане разгромили «Ростов» со счетом 10:1.

«Не слишком ли много забили? Странный вопрос. Сколько забили, столько и забили. Сейчас модно делать крайним «Сочи», хотя я не понимаю, почему. Есть тур, не «Сочи» выбирал себе соперника, а команда «Ростов» прислала мальчишек. Какие к «Сочи» претензии? Только из-за того, что забили 10 мячей? Я считаю, что так рассуждать, по крайней мере, предвзято. Футболисты «Сочи» должны были забивать в свои ворота? Или, может быть, не выйти на игру?

Не тех виноватых нашли. В первую очередь надо предъявлять претензии футбольному клубу «Ростов». А почему «Сочи» делают крайним, мне непонятно. Нас и так в этом сезоне слишком много, мягко сказать, унижали, когда составляли календарь, ведь первые 5-6 туров мы играли с топ-командами на выезде.

И судейство в первом туре тоже, честно говоря, было, мягко сказать, уничижительным для нас. И в последующих играх тоже. Поэтому, когда сейчас кто-то пытается свои косяки впихнуть «Сочи», мне это непонятно. Игра забывается, результат остается», – сказал Точилин.