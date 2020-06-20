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  • Точилин: «Почему «Сочи» делают крайним? Нас и так в этом сезоне слишком много унижали»

Точилин: «Почему «Сочи» делают крайним? Нас и так в этом сезоне слишком много унижали»

20 июня 2020, 12:14
37

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мыслями после матча 23-го тура РПЛ, в котором южане разгромили «Ростов» со счетом 10:1.

«Не слишком ли много забили? Странный вопрос. Сколько забили, столько и забили. Сейчас модно делать крайним «Сочи», хотя я не понимаю, почему. Есть тур, не «Сочи» выбирал себе соперника, а команда «Ростов» прислала мальчишек. Какие к «Сочи» претензии? Только из-за того, что забили 10 мячей? Я считаю, что так рассуждать, по крайней мере, предвзято. Футболисты «Сочи» должны были забивать в свои ворота? Или, может быть, не выйти на игру?

Не тех виноватых нашли. В первую очередь надо предъявлять претензии футбольному клубу «Ростов». А почему «Сочи» делают крайним, мне непонятно. Нас и так в этом сезоне слишком много, мягко сказать, унижали, когда составляли календарь, ведь первые 5-6 туров мы играли с топ-командами на выезде.

И судейство в первом туре тоже, честно говоря, было, мягко сказать, уничижительным для нас. И в последующих играх тоже. Поэтому, когда сейчас кто-то пытается свои косяки впихнуть «Сочи», мне это непонятно. Игра забывается, результат остается», – сказал Точилин.

  • Средний возраст игроков в заявке «Ростова» на этот матч – 17,2 лет.
  • Донской клуб прислал на матч воспитанников академии, поскольку все футболисты основного состава находятся на карантине.
  • «Сочи» переносить игру отказался.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Точилин Александр
Комментарии (37)
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spam2009
1592646426
а самое главное унижение- то что вы с удовольствием засунули себе в анус газовую трубу, сами, добровольно. И теперь от вас воняет непонятно чем - то ли газом то ли го.v.ном
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alp
1592646905
еще не вечер. на след неделе чмом будут выставлять Туляков..
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lek!
1592647870
В этой стране нет ни чего мужского и честного спорта . Вам не чего было терять , у Ростова есть шансы . А вы повели себя как конченные , вот и все .
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Павелий
1592650020
Сочи продолжат уничтожать, пока они будут Зенитом-3.
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plehanov6
1592651689
Да вы сами себя унизили, хуже некуда! Сначала, легли под миллера, потом опозорились на весь футбольный мир!
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Дедуктор
1592652571
Помнится, мы студенческой командой проиграли команде мастеров тогдашней 2 лиги СССР со счетом 1:21. И этот один гол я забил. Вполне, нормальные остались ощущения. "Сочи" - респект! Отработали профессионально и честно. Унижением для "Ростова" было бы, если Сочи, забив 3-4 гола, бросил играть и стал катать мяч. Вот, это было бы недопустимо. Если "Ростов" непрофессионален в организационном плане, то нужно громить их в следующих матчах с еще более унизительными счетами. Помнится, Ван Гал с пацанами МЮ вполне прилично играл против грандов АПЛ. Изощряясь в подходящих для такого состава тактических схемах. А тренерский штаб "Ростова" про тактические схемы, видимо, не в курсах.
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zarsm
1592653247
Вы теперь по жизни униженные будете)
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Decorhome
1592653730
Вас выгнать надо с РПЛ
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Niko
1592654580
Че серьезно не понимает? Тогда это не лечится
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Lexx09
1592654714
Подстилки Зенитовские. Смотреть противно было как радуются-детям забили... Такими прыткими на играх с соперником сильней надо быть. Слов нет...одни эмоции
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