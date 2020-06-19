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  • Президент «Ростова» Арутюнянц – о матче с «Сочи»: «Ничего страшного. Эта ситуация сделает нас только сильнее»

Президент «Ростова» Арутюнянц – о матче с «Сочи»: «Ничего страшного. Эта ситуация сделает нас только сильнее»

19 июня 2020, 19:19
5

Арташес Арутюнянц, президент «Ростова», заверил, что команда выполняла все нормы перед тем, как была зафиксирована вспышка коронавируса. В матче 23-го тура РПЛ против «Сочи» ростовчане сыграют футболистами из молодежного состава и воспитанниками академии.

«Никто не ожидал на самом деле. Мы всe выполняли: регламент и требования. Ничего страшного. Думаю, эта ситуация сделает нас только сильнее. Наших молодых сегодня поддержим», – сказал функционер.

  • Встреча начнется в 20:00 по Москве.
  • «Ростов» в таблице идет четвертым.
  • «Сочи» занимает 12-е место.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (5)
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Plyash
1592588275
27 минута,Ростовские мальчишки забили "фарм-практологам" гол и отбили пенальти.Браво.Какая стыдоба "Сочам".
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Lexx09
1592591627
да это цирк а не матч....только в России такое могут допустить.
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Lexx09
1592591642
Мочи дедов!!!!:))
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житель СПб
1592598044
Московские клубы теперь смогут обогнать Ростов. То то их болельщики на всех ветках радуются.
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Plyash
1592598844
Несомненно,коллектив как команда,после этой игры станет намного крепче.Браво.
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