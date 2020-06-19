Президент «Ростова» Арутюнянц – о матче с «Сочи»: «Ничего страшного. Эта ситуация сделает нас только сильнее»

Арташес Арутюнянц, президент «Ростова», заверил, что команда выполняла все нормы перед тем, как была зафиксирована вспышка коронавируса. В матче 23-го тура РПЛ против «Сочи» ростовчане сыграют футболистами из молодежного состава и воспитанниками академии.

«Никто не ожидал на самом деле. Мы всe выполняли: регламент и требования. Ничего страшного. Думаю, эта ситуация сделает нас только сильнее. Наших молодых сегодня поддержим», – сказал функционер.