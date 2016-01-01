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    Президент «Ростова» Арутюнянц – о матче с «Сочи»: «Ничего страшного. Эта ситуация сделает нас только сильнее»

    Арташес Арутюнянц, президент «Ростова», заверил, что команда выполняла все нормы перед тем, как была зафиксирована вспышка коронавируса. В матче 23-го тура РПЛ против «Сочи» ростовчане сыграют футболистами из молодежного состава и воспитанниками академии.

    «Никто не ожидал на самом деле. Мы всe выполняли: регламент и требования. Ничего страшного. Думаю, эта ситуация сделает нас только сильнее. Наших молодых сегодня поддержим», – сказал функционер.

    • Встреча начнется в 20:00 по Москве.
    • «Ростов» в таблице идет четвертым.
    • «Сочи» занимает 12-е место.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2741

      playsh 52 минуты назад

      27 минута,Ростовские мальчишки забили "фарм-практологам" гол и отбили пенальти.Браво.Какая стыдоба "Сочам".

      0
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      Рейтинг: +1456

      sovok 2 часа назад

      Удачи ребятам!
      Главное - без травм!

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