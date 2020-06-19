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«Сочи» отказался играть с «Ростовом» молодежной командой

19 июня 2020, 17:17
12

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко исключил возможность выхода на матч 23-го тура РПЛ с «Ростовом» молодежного состава.

«Ребят, которые не тренировались и находились на карантине дома, мы ставить на такую игру не можем. Мы не имеем права подвергать опасности их здоровье. Те, кто тренировался с основой, могут выйти на поле. Но это будет решать уже главный тренер», – сказал Рубашко.

  • В заявку «Ростова» включены 18 футболистов в возрасте от 16 до 19 лет.
  • Ни у кого из них не опыта игры в РПЛ.
  • Весь основной состав донской команды находится на карантине из-за выявления коронавируса у шести игроков.
  • Матч «Сочи» – «Динамо» начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (12)
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Олег1204
1592577543
Фк понос продолжает позориться, ну ок
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vsespartak01
1592579932
РПЛ -ЦИРК В РОССИИ!
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Axe111
1592581174
Ублюдки
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portero
1592581412
странно что РПЛ не перенес матч? а если тесты косячные и все окажутся здоровы?
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rETMAH
1592581888
Оказалось что дристуны физиологически оказались таковыми и морально. Они же на десятилетия опозорились
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Lexx09
1592590946
Это цирк а не матч...представляю игру какого нибудь Челси против молодежки Арсенала. Там бы на вилы подняли!
Ответить
Lexx09
1592591025
ПоЗорИщЕ! РФС даунито ХроМоСомЫ!
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bourbone
1592591227
клоунада(((
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Plyash
1592592542
Так ведь не мужчины же, бабы сочинские с базара.
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ivany4
1592596088
Ну так с кем еще играть и хеттрики делать, таким "мастерам" как кокоша.)))
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