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    «Сочи» отказался играть с «Ростовом» молодежной командой

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко исключил возможность выхода на матч 23-го тура РПЛ с «Ростовом» молодежного состава.

    «Ребят, которые не тренировались и находились на карантине дома, мы ставить на такую игру не можем. Мы не имеем права подвергать опасности их здоровье. Те, кто тренировался с основой, могут выйти на поле. Но это будет решать уже главный тренер», – сказал Рубашко.

    • В заявку «Ростова» включены 18 футболистов в возрасте от 16 до 19 лет.
    • Ни у кого из них не опыта игры в РПЛ.
    • Весь основной состав донской команды находится на карантине из-за выявления коронавируса у шести игроков.
    • Матч «Сочи» – «Динамо» начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      rETMAH 32 минуты назад

      Оказалось что дристуны физиологически оказались таковыми и морально. Они же на десятилетия опозорились

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39587

      portero 40 минут назад

      странно что РПЛ не перенес матч? а если тесты косячные и все окажутся здоровы?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2123

      Axe111 44 минуты назад

      Ублюдки

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +261

      vsespartak01 1 час назад

      РПЛ -ЦИРК В РОССИИ!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      sssrbardak > vsespartak01 53 минуты назад

      стыдно за желудеголовых !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +570

      Олег1204 1 час назад

      Фк понос продолжает позориться, ну ок

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