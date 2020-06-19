«Сочи» отказался играть с «Ростовом» молодежной командой

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко исключил возможность выхода на матч 23-го тура РПЛ с «Ростовом» молодежного состава.
«Ребят, которые не тренировались и находились на карантине дома, мы ставить на такую игру не можем. Мы не имеем права подвергать опасности их здоровье. Те, кто тренировался с основой, могут выйти на поле. Но это будет решать уже главный тренер», – сказал Рубашко.
- В заявку «Ростова» включены 18 футболистов в возрасте от 16 до 19 лет.
- Ни у кого из них не опыта игры в РПЛ.
- Весь основной состав донской команды находится на карантине из-за выявления коронавируса у шести игроков.
- Матч «Сочи» – «Динамо» начнется в 20:00 по московскому времени.
Источник: «Чемпионат»