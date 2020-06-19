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  • «Ростов» объявил заявку на матч с «Сочи». Все игроки младше 20 лет

«Ростов» объявил заявку на матч с «Сочи». Все игроки младше 20 лет

19 июня 2020, 16:32
10

Пресс-служба «Ростова» представила заявку команды на сегодняшнюю игру 23-го тура РПЛ против «Сочи».

Вратари: Попов, Лукьянов (оба – 2002 года рождения);

Защитники: Рогава, Калистратов, Гирнык, Мамедов (все – 2003), Абрамов (2002);

Полузащитники: Горелов, Романов, Каштан, Кочканян, Комаров (все – 2003), Куприянов (2002);

Нападающие: Топурия, Хромов (оба – 2002), Колотиевский (2001), Корниенко (2003), Ставцев (2004).

  • Ни один из вышеупомянутых футболистов не имеет опыта игры в РПЛ.
  • Матч «Сочи» – «Ростов» начнется в 20:00 по московскому времени.
  • Донская команда играет молодежкой из-за заражения коронавирусом шести игроков основного состава.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Ростова»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (10)
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волчарик
1592574087
Здоровья ребятам только без травм,остальное не так важно.
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Из Твери Леха
1592575523
Неплохое боевое крещение будет.
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lysenkoff
1592575569
Мамаев + Самедов = Мамедов =) Будет круто если парни вничью хотя бы скатают)))
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кран
1592577431
Вперед, Ростов!!!
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iPatiy
1592578555
какая возможность списать одним шагом все прошлые грехи и стать наконец реальной звездой. давай, парень, я верю, что ты за 1,5 года что-то понял в этой жизни
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portero
1592580293
удачи Ростову!!! пусть хоть несколько игроков проявят себя...
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FCTB
1592581429
Ну будет практика хоть молодым. Обидно, что так вышло. Но раз так пошло, то пусть молодые бегают, опыта будут набираться.
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serg-kuzma
1592581808
Да, а представьте ребята в ничью сыграют, или вовсе выиграют! Вот Сочи опозорится, борются за выживание, все 1000% думают, что выиграют молодежь! А ребята соберутся духом и всей душою и телом как сыграют за клуб и за болельщиков, и утрут нос Сочинцам, вот будет сенсация! Ростов, красавцы, что не сдались и выпутались так! Удачи Вам ребятки!
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ЗаЖиМ61
1592583345
Ребята, мы в ВАС верим!!!!
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