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    «Ростов» объявил заявку на матч с «Сочи». Все игроки младше 20 лет

    Пресс-служба «Ростова» представила заявку команды на сегодняшнюю игру 23-го тура РПЛ против «Сочи».

    Вратари: Попов, Лукьянов (оба – 2002 года рождения);

    Защитники: Рогава, Калистратов, Гирнык, Мамедов (все – 2003), Абрамов (2002);

    Полузащитники: Горелов, Романов, Каштан, Кочканян, Комаров (все – 2003), Куприянов (2002);

    Нападающие: Топурия, Хромов (оба – 2002), Колотиевский (2001), Корниенко (2003), Ставцев (2004).

    • Ни один из вышеупомянутых футболистов не имеет опыта игры в РПЛ.
    • Матч «Сочи» – «Ростов» начнется в 20:00 по московскому времени.
    • Донская команда играет молодежкой из-за заражения коронавирусом шести игроков основного состава.

    Источник: Официальный твиттер «Ростова»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +675

      lysenkoff 2 минуты назад

      Мамаев + Самедов = Мамедов =)
      Будет круто если парни вничью хотя бы скатают)))

      0
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      Рейтинг: +1341

      Из Твери Леха 3 минуты назад

      Неплохое боевое крещение будет.

      0
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      Рейтинг: +1080

      волчарик 27 минут назад

      Здоровья ребятам только без травм,остальное не так важно.

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