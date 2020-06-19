«Ростов» объявил заявку на матч с «Сочи». Все игроки младше 20 лет

Пресс-служба «Ростова» представила заявку команды на сегодняшнюю игру 23-го тура РПЛ против «Сочи».
Вратари: Попов, Лукьянов (оба – 2002 года рождения);
Защитники: Рогава, Калистратов, Гирнык, Мамедов (все – 2003), Абрамов (2002);
Полузащитники: Горелов, Романов, Каштан, Кочканян, Комаров (все – 2003), Куприянов (2002);
Нападающие: Топурия, Хромов (оба – 2002), Колотиевский (2001), Корниенко (2003), Ставцев (2004).
- Ни один из вышеупомянутых футболистов не имеет опыта игры в РПЛ.
- Матч «Сочи» – «Ростов» начнется в 20:00 по московскому времени.
- Донская команда играет молодежкой из-за заражения коронавирусом шести игроков основного состава.
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Источник: Официальный твиттер «Ростова»