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    Тедеско: «Спартаковский дух? В Тарасовке увидел привидение. Оно пожало мне руку и сказало, что все хорошо»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пошутил, что встретил на базе в Тарасовке привидение. По словам немца, в Подмосковье есть все необходимое для работы команды.

    – Удалось ли прочувствовать спартаковский дух в Тарасовке?

    – Вы имеете ввиду призрака базы? Да, когда мы приехали, то сразу увидели его. Привидение пожало мне руку и сказало, что всe хорошо.

    А если без шуток, то не важно, новая база или старая. Главное — условия для работы. В Тарасовке с этим полный порядок: отличная база с качественными полями. Хочу поблагодарить работников, которые ухаживали за газонами каждый день до и после тренировок. Питание, как всегда в «Спартаке», тоже было на высоте. Игроки там обеспечены всем необходимым для своевременного восстановления.

    • Завтра, 20 июня, «Спартак» в 23-м туре РПЛ сыграет против «Арсенала».
    • Москвичи в таблице идут восьмыми.
    • Тедеско работает в «Спартаке» с осени.

    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии9
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      Рейтинг: +5809

      paracetamol 14 минут назад

      Пить меньше надо, тогда и без привидений обойдешься.

      0
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      Рейтинг: +77232

      zigbert 14 минут назад

      Это хорошо что у Тедеско есть чувство юмора. Без этого нельзя. Условия для работы прекрасные. Главное что бы все игроки и тренерский штаб сейчас были здоровы.

      0
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      Рейтинг: +2714

      playsh 34 минуты назад

      Дух был братьев Старостиных,не иначе,так что благословение получено и дело осталось за малым - воплотить это благословение в жизнь.Удачи Теду с командой и удачи всем фанатам Спартака.

      3
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      Рейтинг: +3114

      морозз 42 минуты назад

      Это был призрак бомжовского Гулливера, почему призрак...один раз он пытался качать права на стадионе Спартак и превратился в призрак! Теперь летает по коридорам базы Спартака и получает пинки и рукопожатия с носка!

      0
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      Рейтинг: +3488

      Борат 48 минут назад

      у меня в деревне в свинарнике тоже спартаковским духом пахнет !
      особенно если пару недель не убирать !
      гыгы

      1
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      Рейтинг: +4863

      JTherry 59 минут назад

      с чувством юмора у Теда все в порядке - привидение в виде "спартаковского духа"... Ловчев икнул)

      4
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      Рейтинг: +1243

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Ну пока это не Кентервильское привидение и не призрак замка Моррисвиль, всего-то 90 лет. Это ещё только домовёнок из Тарасовки.

      2
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      Рейтинг: +506

      elessar arnor 1 час назад

      адекватный тренер, обидно, что тренирует в РФ

      1
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      Рейтинг: +1612

      Cleaner 1 час назад

      Тедеско что то курит.

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