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  • Тедеско: «Спартаковский дух? В Тарасовке увидел привидение. Оно пожало мне руку и сказало, что все хорошо»

Тедеско: «Спартаковский дух? В Тарасовке увидел привидение. Оно пожало мне руку и сказало, что все хорошо»

19 июня 2020, 12:48
10

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пошутил, что встретил на базе в Тарасовке привидение. По словам немца, в Подмосковье есть все необходимое для работы команды.

– Удалось ли прочувствовать спартаковский дух в Тарасовке?

– Вы имеете ввиду призрака базы? Да, когда мы приехали, то сразу увидели его. Привидение пожало мне руку и сказало, что всe хорошо.

А если без шуток, то не важно, новая база или старая. Главное — условия для работы. В Тарасовке с этим полный порядок: отличная база с качественными полями. Хочу поблагодарить работников, которые ухаживали за газонами каждый день до и после тренировок. Питание, как всегда в «Спартаке», тоже было на высоте. Игроки там обеспечены всем необходимым для своевременного восстановления.

  • Завтра, 20 июня, «Спартак» в 23-м туре РПЛ сыграет против «Арсенала».
  • Москвичи в таблице идут восьмыми.
  • Тедеско работает в «Спартаке» с осени.

Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (10)
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JTherry
1592563203
с чувством юмора у Теда все в порядке - привидение в виде "спартаковского духа"... Ловчев икнул)
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морозз
1592564260
Это был призрак бомжовского Гулливера, почему призрак...один раз он пытался качать права на стадионе Спартак и превратился в призрак! Теперь летает по коридорам базы Спартака и получает пинки и рукопожатия с носка!
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Plyash
1592564739
Дух был братьев Старостиных,не иначе,так что благословение получено и дело осталось за малым - воплотить это благословение в жизнь.Удачи Теду с командой и удачи всем фанатам Спартака.
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zigbert
1592565902
Это хорошо что у Тедеско есть чувство юмора. Без этого нельзя. Условия для работы прекрасные. Главное что бы все игроки и тренерский штаб сейчас были здоровы.
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paracetamol
1592565955
Пить меньше надо, тогда и без привидений обойдешься.
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Мага 13
1592574323
Спартаку победы в завтрашнем матче! ну и как обычно стыдно за аларма, бората, пуделя, литейного и прочую разношерстную братию гей-прайда, обосновавшуюся на сайте Бомбардир)
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Mister_Tomsk
1592574563
Чет курнул, наверное ребров или ещенко подкинул
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portero
1592580928
шутник... вот только про базу, это подкол???
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