Тедеско: «Спартаковский дух? В Тарасовке увидел привидение. Оно пожало мне руку и сказало, что все хорошо»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пошутил, что встретил на базе в Тарасовке привидение. По словам немца, в Подмосковье есть все необходимое для работы команды.

– Удалось ли прочувствовать спартаковский дух в Тарасовке?

– Вы имеете ввиду призрака базы? Да, когда мы приехали, то сразу увидели его. Привидение пожало мне руку и сказало, что всe хорошо.

А если без шуток, то не важно, новая база или старая. Главное — условия для работы. В Тарасовке с этим полный порядок: отличная база с качественными полями. Хочу поблагодарить работников, которые ухаживали за газонами каждый день до и после тренировок. Питание, как всегда в «Спартаке», тоже было на высоте. Игроки там обеспечены всем необходимым для своевременного восстановления.