РБК: РПЛ – худшая по доходам от матчей среди самых богатых лиг Европы

РПЛ потеряла за прошлый сезон 61 миллион евро, став худшей по доходам от матчей в списке самых богатых лиг Европы, пишет РБК.

Доходы РПЛ снизились на 8%. Несмотря на это, она сумела сохранить место в шестерке самых прибыльных турниров.

Совокупный доход всех клубов чемпионата России составил 752 миллиона евро. Проданные билеты, активность на аренах и прочее принесли 52 миллиона, спонсорские поступления составили 436 миллионов, доходы от трансляций – 126, прочие доходы – 138.

В сезоне-2018/19 совокупный доход европейского футбольного рынка достиг рекорда, составив 28,9 миллиарда евро. Из них 17 миллиардов пришлись на долю АПЛ, 1-й Бундеслиги, Серии А, Примеры и Лиги 1.