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    РБК: РПЛ – худшая по доходам от матчей среди самых богатых лиг Европы

    РПЛ потеряла за прошлый сезон 61 миллион евро, став худшей по доходам от матчей в списке самых богатых лиг Европы, пишет РБК.

    Доходы РПЛ снизились на 8%. Несмотря на это, она сумела сохранить место в шестерке самых прибыльных турниров.

    Совокупный доход всех клубов чемпионата России составил 752 миллиона евро. Проданные билеты, активность на аренах и прочее принесли 52 миллиона, спонсорские поступления составили 436 миллионов, доходы от трансляций – 126, прочие доходы – 138.

    В сезоне-2018/19 совокупный доход европейского футбольного рынка достиг рекорда, составив 28,9 миллиарда евро. Из них 17 миллиардов пришлись на долю АПЛ, 1-й Бундеслиги, Серии А, Примеры и Лиги 1.

    Источник: РБК

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии20
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      Рейтинг: +52

      Аден 2 минуты назад

      покуда существуют проекты типа бЗенита, живущие не посредствам и за государственный счет, другого ждать вряд ли приходится. Стыд и срам бЗениту, этому бесполезному клупу.

      1
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      Рейтинг: +4135

      Alekxei Z. 1 час назад

      Кто вообще записал нашу РПЛ в число богатых лиг Европы ?
      Какие критерии ?? Клубов 12 из 16 убыточны, спрашивается откуда доход в 752 лимона евриков ?? Спонсорские поступления это что деньги госкорпораций и местных бюджетов ???
      Смех и грех !!!! Ложь и лицемерие в России процветают.

      1
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      Рейтинг: +2057

      KPCCSPB > Alekxei Z. 46 минут назад

      Конечно, куда нам до шейхов, которые всю Европу спонсируют.

      0
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      Рейтинг: +1284

      FENIX-SL 2 часа назад

      РОССИЯ!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +131

      vsespartak01 2 часа назад

      трусливый грядкоторч ты бы хоть показался что ль,а то сидишь и трясешься как последняя девка!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      vsespartak01 > vsespartak01 2 часа назад

      грядко в заду торч гы гы гы!

      1
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      Рейтинг: +322

      NewLife 2 часа назад

      Почему то я не удивлен, пока канделака руководит матч ТВ.

      1
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      Рейтинг: +1284

      FENIX-SL > NewLife 2 часа назад

      все из-за канделаки да
      а не потому что футбол поганый

      0
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      ...
      Рейтинг: +2057

      KPCCSPB > FENIX-SL 44 минуты назад

      Ну, если бы матч премьер не транслировал бы все матчи топовые за деньги, было бы с трансляций больше. А так, этим чертям, те же 200 рублей жалко даже платить, потому что матч тв создавали для спорта, а они в бизнес всё сделали

      0
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      Рейтинг: +2192

      absent32 2 часа назад

      мне кажется быть 6-ми это уже достижение. а бодаться с ТОП-5 бесполезно в ближайшие годы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +328

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 3 часа назад

      Только Зенит тащит РПЛ по доходам. Только у него есть прибыль.

      6
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      ...
      Рейтинг: +892

      Play > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 2 часа назад

      Потому что Зениту подарили Распил-Арену с самой большой среди клубов вместимостью в стране, поэтому у них с билетов самая высокая прибыль. Но если сравнить соотношение затраченных на стадион средств к прибыли, то даже у какой-нибудь сельской Чайки из ФНЛ она больше.

      2
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      Рейтинг: +4135

      Alekxei Z. > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 2 часа назад

      После таких заявлений, посмотрел на Логи и понял...Ты ещё не проспался !

      1
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      ...
      Рейтинг: +131

      vsespartak01 > Alekxei Z. 2 часа назад

      а ты посмотри у бомжей много ли нормальных логинов то?да к тому же еще трусливые клоны гадят!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1252

      evgevg13 3 часа назад

      РПЛ потеряла за прошлый сезон 61 миллион евро, став худшей по доходам от матчей. Но видимо по отмыву бабла в лидерах...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5526

      Литейный4 3 часа назад

      Пока существуют такие убыточные проекты, как мазутный проект из Тарасовки, так и будут тащить вниз нашу лигу. Гыгыгы

      8
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      ...
      Рейтинг: +131

      vsespartak01 > Литейный4 2 часа назад

      степка не груби старшим!папка ремнем напорет!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      sssrmudak > vsespartak01 2 часа назад

      для начала себе паяльником по анусу похлопай
      потом будешь тут старших искать
      корыто желудей под шконкой, ныряй поскорее

      4
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      Рейтинг: -694

      Бoрат > vsespartak01 2 часа назад

      Ну отодрать то и я могу . Гыгыгы . Думаешь пора ? Гыгыгы .

      3
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      Рейтинг: +131

      vsespartak01 > sssrmudak 2 часа назад

      ИЗ 03 ПРЕВРАТИЛСЯ В МУДАКА?ЭТО ПОХВАЛЬНО!НА НЕГО ТЫ БОЛЬШЕ ПОХОЖ ГЫ ГЫ ГЫ!!!

      3
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