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  • РБК: РПЛ – худшая по доходам от матчей среди самых богатых лиг Европы

РБК: РПЛ – худшая по доходам от матчей среди самых богатых лиг Европы

15 июня 2020, 17:56
14

РПЛ потеряла за прошлый сезон 61 миллион евро, став худшей по доходам от матчей в списке самых богатых лиг Европы, пишет РБК.

Доходы РПЛ снизились на 8%. Несмотря на это, она сумела сохранить место в шестерке самых прибыльных турниров.

Совокупный доход всех клубов чемпионата России составил 752 миллиона евро. Проданные билеты, активность на аренах и прочее принесли 52 миллиона, спонсорские поступления составили 436 миллионов, доходы от трансляций – 126, прочие доходы – 138.

В сезоне-2018/19 совокупный доход европейского футбольного рынка достиг рекорда, составив 28,9 миллиарда евро. Из них 17 миллиардов пришлись на долю АПЛ, 1-й Бундеслиги, Серии А, Примеры и Лиги 1.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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evgevg13
1592233648
РПЛ потеряла за прошлый сезон 61 миллион евро, став худшей по доходам от матчей. Но видимо по отмыву бабла в лидерах...
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absent32
1592233905
мне кажется быть 6-ми это уже достижение. а бодаться с ТОП-5 бесполезно в ближайшие годы
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NewLife
1592234812
Почему то я не удивлен, пока канделака руководит матч ТВ.
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vsespartak01
1592235609
трусливый грядкоторч ты бы хоть показался что ль,а то сидишь и трясешься как последняя девка!
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ivany4
1592252417
Ничего удивительного. Каков поп, таков и приход!))) Т.е. каков футбол, такая и прибыль. Как можно говорить о прибыли лиги, если руководители РФС постоянно талдычат, что денег постоянно не хватает. Вот что-то о долгах последнее время не вспоминают. Погасили или им списали?!)))
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portero
1592253133
зачем нас с лучшими равнять? мы среди них никогда и не были...
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Axe111
1592263877
ОНА В ПРИНЦИПЕ ХУДШАЯ ЛИГА!!!!!
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zigbert
1592337221
Ничего удивительного нет. Ладно хоть так то.
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