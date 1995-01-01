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    В Италии сообщили о ссоре Ибрагимовича с руководством «Милана». Игрок близок к уходу в «Хаммарбю»

    У нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича случился конфликт с руководством клуба, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. В частности, шведу не понравилось, что из-за пандемии коронавируса были снижены зарплаты.

    Летом Ибрагимович будет свободным агентом. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры называется шведский «Хаммарбю», совладельцем которого является игрок.

    • Во время карантина Ибрагимович тренировался с «Хаммарбю».
    • К матчу против «Лечче» (22 июня) швед должен восстановиться после травмы икроножной мышцы.
    • Ибрагимович пришел в «Милан» зимой.

    Источник: «Матч ТВ»

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