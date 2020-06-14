В Италии сообщили о ссоре Ибрагимовича с руководством «Милана». Игрок близок к уходу в «Хаммарбю»

У нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича случился конфликт с руководством клуба, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. В частности, шведу не понравилось, что из-за пандемии коронавируса были снижены зарплаты.
Летом Ибрагимович будет свободным агентом. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры называется шведский «Хаммарбю», совладельцем которого является игрок.
- Во время карантина Ибрагимович тренировался с «Хаммарбю».
- К матчу против «Лечче» (22 июня) швед должен восстановиться после травмы икроножной мышцы.
- Ибрагимович пришел в «Милан» зимой.
Источник: «Матч ТВ»