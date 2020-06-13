«Тамбов» анонсировал товарищеский матч с «Локомотивом»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что в воскресенье команда проведет товарищескую игру с «Локомотивом».

«Завтра точно играем с «Локомотивом», команда сегодня приезжает в Москву. Больше товарищеских игр у нас не будет, через неделю уже возобновление чемпионата. После матча вернeмся в Тамбов, потренируемся, а потом улетаем в Уфу», – сказал Худяков.