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    «Тамбов» анонсировал товарищеский матч с «Локомотивом»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что в воскресенье команда проведет товарищескую игру с «Локомотивом».

    «Завтра точно играем с «Локомотивом», команда сегодня приезжает в Москву. Больше товарищеских игр у нас не будет, через неделю уже возобновление чемпионата. После матча вернeмся в Тамбов, потренируемся, а потом улетаем в Уфу», – сказал Худяков.

    • РПЛ возобновится 19 июня.
    • «Тамбов» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата.
    • «Локомотив» идет на втором месте.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5845

      paracetamol 2 часа назад

      Куда вы в короновирусный центр попретесь!?

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