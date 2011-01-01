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    ЦСКА – перед матчем с «Зенитом»: «Прорабатываем различные варианты справедливого распределения доступных мест»

    ЦСКА выложил предматчевую билетную программу перед игрой против «Зенита».

    «Дорогие болельщики, до матча с «Зенитом» остается чуть больше недели.

    В связи с постоянным обновлением поступающей информации, а также с целью сделать ваше пребывание на трибунах максимально безопасным и комфортным, мы продолжаем уточнять все трактовки регламента Тинькофф РПЛ, требования Роспотребнадзора и правительства Москвы.

    К сожалению, текущие требования к количеству болельщиков на матче не позволяют нам допустить на стадион всех, кто выиграл такое право в марте, когда было разрешено присутствие 5000 зрителей.

    В связи с этим, мы прорабатываем различные варианты справедливого распределения доступных мест на предстоящий матч.

    Всю информацию о механике отбора и порядке допуска болельщиков на матч, а также порядок возврата денег за уже приобретенные билеты, мы опубликуем не позднее 17 июня.

    Приносим извинения за все неудобства, которые с этим связаны, и рассчитываем на ваше понимание», – говорится в заявлении ЦСКА.

    • В марте, когда в России начала пандемия коронавируса, московские клубы могли принять на своих стадионах только пять тысяч человек.
    • Матч ЦСКА – «Зенит» состоится 20 июня.
    • Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +39500

      portero 1 час назад

      чтобы всех с абонементами разместить, надо 50% для ЦСКА, Спартака , Ростова, Краснодара, Зениту и 30 % хватит. , но правители продолжают играть в шоу "придушим голодранцев".....

      0
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      Рейтинг: +1059

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Матч должен быть в апреле, до сих пор не вернули бабки людям. Вот она, семья. Именно в такие моменты демонстрируется истинное отношение к болелам. Денег дали? Молодцы, вас любим, когда-нибудь вернём.

      1
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      Рейтинг: +725

      кто там 1 час назад

      Вы бы прорабатывали как зенит побеждать, а не как рассадить 5к болел. Поражение расстроит больше, чем неудобство рассадки, тем более по ходу матча как пить дать скучкуются.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11320

      vladimir-7 1 час назад

      Пора бы уже Роспотребнадзору, правительству Москвы и РПЛ увеличить
      количество посетителей до 50%, а в дальнейшем и полностью отказаться
      от этих ограничений.

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