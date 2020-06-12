ЦСКА – перед матчем с «Зенитом»: «Прорабатываем различные варианты справедливого распределения доступных мест»

ЦСКА выложил предматчевую билетную программу перед игрой против «Зенита».

«Дорогие болельщики, до матча с «Зенитом» остается чуть больше недели.

В связи с постоянным обновлением поступающей информации, а также с целью сделать ваше пребывание на трибунах максимально безопасным и комфортным, мы продолжаем уточнять все трактовки регламента Тинькофф РПЛ, требования Роспотребнадзора и правительства Москвы.

К сожалению, текущие требования к количеству болельщиков на матче не позволяют нам допустить на стадион всех, кто выиграл такое право в марте, когда было разрешено присутствие 5000 зрителей.

В связи с этим, мы прорабатываем различные варианты справедливого распределения доступных мест на предстоящий матч.

Всю информацию о механике отбора и порядке допуска болельщиков на матч, а также порядок возврата денег за уже приобретенные билеты, мы опубликуем не позднее 17 июня.

Приносим извинения за все неудобства, которые с этим связаны, и рассчитываем на ваше понимание», – говорится в заявлении ЦСКА.