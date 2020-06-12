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  • ЦСКА – перед матчем с «Зенитом»: «Прорабатываем различные варианты справедливого распределения доступных мест»

ЦСКА – перед матчем с «Зенитом»: «Прорабатываем различные варианты справедливого распределения доступных мест»

12 июня 2020, 08:31
5

ЦСКА выложил предматчевую билетную программу перед игрой против «Зенита».

«Дорогие болельщики, до матча с «Зенитом» остается чуть больше недели.

В связи с постоянным обновлением поступающей информации, а также с целью сделать ваше пребывание на трибунах максимально безопасным и комфортным, мы продолжаем уточнять все трактовки регламента Тинькофф РПЛ, требования Роспотребнадзора и правительства Москвы.

К сожалению, текущие требования к количеству болельщиков на матче не позволяют нам допустить на стадион всех, кто выиграл такое право в марте, когда было разрешено присутствие 5000 зрителей.

В связи с этим, мы прорабатываем различные варианты справедливого распределения доступных мест на предстоящий матч.

Всю информацию о механике отбора и порядке допуска болельщиков на матч, а также порядок возврата денег за уже приобретенные билеты, мы опубликуем не позднее 17 июня.

Приносим извинения за все неудобства, которые с этим связаны, и рассчитываем на ваше понимание», – говорится в заявлении ЦСКА.

  • В марте, когда в России начала пандемия коронавируса, московские клубы могли принять на своих стадионах только пять тысяч человек.
  • Матч ЦСКА – «Зенит» состоится 20 июня.
  • Начало – в 19:00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (5)
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vladimir-7
1591942120
Пора бы уже Роспотребнадзору, правительству Москвы и РПЛ увеличить количество посетителей до 50%, а в дальнейшем и полностью отказаться от этих ограничений.
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кто там
1591942141
Вы бы прорабатывали как зенит побеждать, а не как рассадить 5к болел. Поражение расстроит больше, чем неудобство рассадки, тем более по ходу матча как пить дать скучкуются.
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portero
1591942852
чтобы всех с абонементами разместить, надо 50% для ЦСКА, Спартака , Ростова, Краснодара, Зениту и 30 % хватит. , но правители продолжают играть в шоу "придушим голодранцев".....
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