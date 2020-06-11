Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Сафонов: «В «Спартаке» только ленивый не сосет деньги Федуна»

Агент Сафонов: «В «Спартаке» только ленивый не сосет деньги Федуна»

11 июня 2020, 14:22
10

Футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнение о работе Леонида Федуна в «Спартаке».

– Короля делает свита. Кроме Смоленцева и периода, когда генеральным директором был Валерий Карпин, все остальные люди просто наживались на Федуне. Для них была цель набить свои карманы и двигала банальная жажда наживы. Еще одно исключение было – это Жирков, когда «Спартак» как раз стал чемпионом. После этого результата его стали «душить», а он плюнул на все и ушел. А так, я сталкивался со «Спартаком» по многим поводам, с тем же Ломовицким. Скажу так, в «Спартаке» только ленивый не сосет деньги Федуна.

– Кстати, может так получиться, что Федун «наиграется» и бросит «Спартак», если команда не выйдет в Лигу Европы?

– Да никуда он не уйдет. Все заявления насчет передачи команды болельщикам – чистой воды популизм. Основная задача Федуна в «Спартаке» – это контроль за Тушино. Сколько бы он ни потратил на клуб, все равно останется в плюсе. Не секрет, что детскую школу «Спартака» хотят перевезти в Тарасовку, а историческую «родину» в Сокольниках отдать под элитные дома.

  • Федун купил «Спартак» в 2003 году.
  • При нем клуб единожды выиграл чемпионат России.

Источник: ТНВ
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ivany4
1591876606
Вот и борат присосался.)) Нравиться ему этот процесс! Уже 3396 насосал! Только не денег.)))
Ответить
serhio80
1591877583
ну так то агент Сафонов куй отсосал у Спартака и клиента *******) и чего его слова стоят после этого?)))
Ответить
NewLife
1591877885
Как можно публиковать такую херню. Бомбардир постоянно ищет как бы еще по-хейтить Спартак и подключил татарское ТВ и какого-то агентишку. Печатайти уж лучше Орлова, над дедом хоть посмеяться можно.
Ответить
vka1970
1591878274
Сафонов, это не тот кто при Карпине откаты имел и делился ? Рука руку моет оттого и кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.
Ответить
derrik2000
1591879551
Всё это из уст "секретного агента-Сафронова" звучит, как обида на клуб и Федуна лично за то, что от Спартака отлучили. Потому его информацию воспринимаю критически.
Ответить
portero
1591893576
словечко для срача подобрали? а про землю это везде так , выделят на благие цели , а через 5 лет поменяют статус и под застройку...
Ответить
Hektor 84
1592036967
Что кормушка захлопнулась? Или сосать никто не дает? Или Спартак больше пососать не дает? Или у горе агента деньги кончились? Я вот одного не пойму с какого перепуга они себя агентами кличут? Какого конкретного футболиста он пристроил в конкретный клуб? Эти так называемые агенты сами любители присосаться к какому нибудь футболисту как клещи инцефалитные. Его так несет как будто он Мино Района или Жорже Мендеш.
Ответить
Главные новости
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
1
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
1
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
6
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
2
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
12
Все новости
Все новости
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
1
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
1
Определен лучший форвард России
08:49
1
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
2
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
3
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
12
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
2
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
3
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
23
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
7
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
3
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
8
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
12
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+