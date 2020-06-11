Агент Сафонов: «В «Спартаке» только ленивый не сосет деньги Федуна»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнение о работе Леонида Федуна в «Спартаке».

– Короля делает свита. Кроме Смоленцева и периода, когда генеральным директором был Валерий Карпин, все остальные люди просто наживались на Федуне. Для них была цель набить свои карманы и двигала банальная жажда наживы. Еще одно исключение было – это Жирков, когда «Спартак» как раз стал чемпионом. После этого результата его стали «душить», а он плюнул на все и ушел. А так, я сталкивался со «Спартаком» по многим поводам, с тем же Ломовицким. Скажу так, в «Спартаке» только ленивый не сосет деньги Федуна.

– Кстати, может так получиться, что Федун «наиграется» и бросит «Спартак», если команда не выйдет в Лигу Европы?

– Да никуда он не уйдет. Все заявления насчет передачи команды болельщикам – чистой воды популизм. Основная задача Федуна в «Спартаке» – это контроль за Тушино. Сколько бы он ни потратил на клуб, все равно останется в плюсе. Не секрет, что детскую школу «Спартака» хотят перевезти в Тарасовку, а историческую «родину» в Сокольниках отдать под элитные дома.