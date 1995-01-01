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    Агент Сафонов: «В «Спартаке» только ленивый не сосет деньги Федуна»

    Футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнение о работе Леонида Федуна в «Спартаке».

    – Короля делает свита. Кроме Смоленцева и периода, когда генеральным директором был Валерий Карпин, все остальные люди просто наживались на Федуне. Для них была цель набить свои карманы и двигала банальная жажда наживы. Еще одно исключение было – это Жирков, когда «Спартак» как раз стал чемпионом. После этого результата его стали «душить», а он плюнул на все и ушел. А так, я сталкивался со «Спартаком» по многим поводам, с тем же Ломовицким. Скажу так, в «Спартаке» только ленивый не сосет деньги Федуна.

    – Кстати, может так получиться, что Федун «наиграется» и бросит «Спартак», если команда не выйдет в Лигу Европы?

    – Да никуда он не уйдет. Все заявления насчет передачи команды болельщикам – чистой воды популизм. Основная задача Федуна в «Спартаке» – это контроль за Тушино. Сколько бы он ни потратил на клуб, все равно останется в плюсе. Не секрет, что детскую школу «Спартака» хотят перевезти в Тарасовку, а историческую «родину» в Сокольниках отдать под элитные дома.

    • Федун купил «Спартак» в 2003 году.
    • При нем клуб единожды выиграл чемпионат России.

    Источник: ТНВ

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8089

      derrik2000 20 минут назад

      Всё это из уст "секретного агента-Сафронова" звучит, как обида на клуб и Федуна лично за то, что от Спартака отлучили.
      Потому его информацию воспринимаю критически.

      1
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      Рейтинг: +13392

      vka1970 41 минуту назад

      Сафонов, это не тот кто при Карпине откаты имел и делился ? Рука руку моет оттого и кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +272

      NewLife 48 минут назад

      Как можно публиковать такую херню. Бомбардир постоянно ищет как бы еще по-хейтить Спартак и подключил татарское ТВ и какого-то агентишку. Печатайти уж лучше Орлова, над дедом хоть посмеяться можно.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1953

      serhio80 53 минуты назад

      ну так то агент Сафонов куй отсосал у Спартака и клиента *******) и чего его слова стоят после этого?)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4571

      ivany4 1 час назад

      Вот и борат присосался.))
      Нравиться ему этот процесс! Уже 3396 насосал! Только не денег.)))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3401

      Борат 1 час назад

      в спартаке вообще любят п0с0сать и не только деньги !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +6040

      Persona_non_Grata > Борат 3 минуты назад

      Зато в Зените даже ленивый сосет деньги газпрома , да что там - они в первую очередь !!!

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