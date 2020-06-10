Главные новости дня. «Сельта» намерена купить Смолова, все матчи ближайшего тура РПЛ покажут на федеральном «Матч ТВ»

Скира: «Челси» предложил Хаверцу пятилетний контракт с зарплатой в 8 миллионов».
France Football: «Ньюкасл» начал переговоры с Коутиньо. Сделка сорвется, если парламент Великобритании не одобрит продажу клуба.
The Telegraph: игроки «Эвертона» пошли на сокращение зарплат на ближайшие три месяца.
Экс-спортивный директор «Енисея»: «Аленичев любил прибухнуть. Ничего страшного, если только это происходит не в тренерской».
«Чемпионат»: «Сельта» намерена выкупить Смолова у «Локомотива».
Sport24: «Зенит» предложил Смольникову новый контракт по схеме 1+1.
Журналист Конов: «Все матчи 23 тура РПЛ покажут бесплатно по «Матч ТВ».
«Ростов» интересуется ганским полузащитником «Болоньи» Донсой.
Источник: Бомбардир.ру