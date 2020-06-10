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    «Матч ТВ» планирует показать максимальное количество игр РПЛ по федеральному каналу

    Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев раскрыл планы холдинга по трансляциям оставшихся матчей РПЛ этого сезона.

    «Максимум матчей РПЛ в оставшиеся восемь туров будут показаны на федеральном канале. Это совместное решение лиги, клубов и «Матч ТВ». Оно связано с ситуацией в стране.

    Мы долго это обсуждали и прорабатывали. Подчеркну, что это касается только восьми туров сезона-2019/20. При этом все матчи будут транслироваться и на «Матч Премьер», ведь порой игры будут идти параллельно», – сообщил Гордеев.

    • РПЛ возобновится 19 июня. В турнире осталось провести восемь туров.
    • В чемпионате с 9-очковым отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: Sport 24

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: -73

      Аденн 23 минуты назад

      токмо не показывайте бЗенит, стыдно и срамно за этих педикулезных.

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