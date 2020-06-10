«Матч ТВ» планирует показать максимальное количество игр РПЛ по федеральному каналу

токмо не показывайте бЗенит, стыдно и срамно за этих педикулезных.
Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев раскрыл планы холдинга по трансляциям оставшихся матчей РПЛ этого сезона.
«Максимум матчей РПЛ в оставшиеся восемь туров будут показаны на федеральном канале. Это совместное решение лиги, клубов и «Матч ТВ». Оно связано с ситуацией в стране.
Мы долго это обсуждали и прорабатывали. Подчеркну, что это касается только восьми туров сезона-2019/20. При этом все матчи будут транслироваться и на «Матч Премьер», ведь порой игры будут идти параллельно», – сообщил Гордеев.
- РПЛ возобновится 19 июня. В турнире осталось провести восемь туров.
- В чемпионате с 9-очковым отрывом лидирует «Зенит».