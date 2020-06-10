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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • «Матч ТВ» планирует показать максимальное количество игр РПЛ по федеральному каналу

«Матч ТВ» планирует показать максимальное количество игр РПЛ по федеральному каналу

10 июня 2020, 18:23
7

Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев раскрыл планы холдинга по трансляциям оставшихся матчей РПЛ этого сезона.

«Максимум матчей РПЛ в оставшиеся восемь туров будут показаны на федеральном канале. Это совместное решение лиги, клубов и «Матч ТВ». Оно связано с ситуацией в стране.

Мы долго это обсуждали и прорабатывали. Подчеркну, что это касается только восьми туров сезона-2019/20. При этом все матчи будут транслироваться и на «Матч Премьер», ведь порой игры будут идти параллельно», – сообщил Гордеев.

  • РПЛ возобновится 19 июня. В турнире осталось провести восемь туров.
  • В чемпионате с 9-очковым отрывом лидирует «Зенит».

Источник: Sport 24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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ВасяК
1591805278
Но матчи,повышенного внимания то бишь, ЦСКА-Спартак, Спартак-Локо, Зенит-Спартак!!!За эти матчи вы уж извините,но пожалуйста заплатите!!!
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evgevg13
1591806375
нате холопы кость, барин расщедрился...
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BRO_football
1591816286
Интересная формулировка. Максимум, это сколько? 2-3 матча аутсайдеров за тур? Дата и время всех матчей уже известны. Могли бы и поточнее сказать. И конечно же в этот максимум не будет входить топовые матчи между ЦСКА и Зенитом, ЦСКА и Спартаком, Краснодаром и Зенитом, Спартаком и Локомотивом, Локомотивом и ЦСКА, Ростовом и Зенитом. Тут уж, будьте добры, купите подписку на Матч Премьер.
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Hektor 84
1591819556
Лучше АПЛ покажите
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PFC CSKA MOSCOW
1591830077
Ну а что им остаётся делать, тот шлак типа водного пола и женского баскетбола, что они любят бесплатно показывать, сейчас не проводят
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fhnv
1591878278
Что это вдруг Канделаки расшедрилась
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