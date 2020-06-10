Дибала: «Трудно понять того, кто страдает от расизма, когда сам с этим не сталкивался»

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала высказался о проблеме расизма.

«Трудно понять того, кто страдает от расизма, когда сам с этим не сталкивался. Мои одноклубники подвергаются расизму. Не только из-за своего цвета кожи, но и из-за того, из какой они страны.

И тут вопрос не только в цвете кожи. Людей дискриминируют из-за чего угодно. Я видел подобное в отношении игроков из Азии, с которыми мы тренировались в молодежке, и это недопустимо.

Меня учили уважать людей за то, какие они есть, за их образ мышления, а не из-за их одежды, цвета кожи или родной страны. Думаю, что всех должны растить именно так, но, очевидно, такого не происходит.

Весь мир должен сплотиться, мы как общество должны быть едины», – заявил Дибала.