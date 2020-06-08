Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Дибала: «Трудно понять того, кто страдает от расизма, когда сам с этим не сталкивался»

    Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала высказался о проблеме расизма.

    «Трудно понять того, кто страдает от расизма, когда сам с этим не сталкивался. Мои одноклубники подвергаются расизму. Не только из-за своего цвета кожи, но и из-за того, из какой они страны.

    И тут вопрос не только в цвете кожи. Людей дискриминируют из-за чего угодно. Я видел подобное в отношении игроков из Азии, с которыми мы тренировались в молодежке, и это недопустимо.

    Меня учили уважать людей за то, какие они есть, за их образ мышления, а не из-за их одежды, цвета кожи или родной страны. Думаю, что всех должны растить именно так, но, очевидно, такого не происходит.

    Весь мир должен сплотиться, мы как общество должны быть едины», – заявил Дибала.

    • В Миннеаполисе и ряде других городов США и Европы прошли акции протеста против действий полицейских.
    • На это людей спровоцировала смерть афроамериканца Флойда.
    • Он погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.

    Источник: CNN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:44
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1870

      giluxa1963 51 минуту назад

      только когда черных начнут привлекать за расизм

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76903
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru