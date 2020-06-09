Клубы РПЛ попросили перенести начало следующего сезона

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что клубы РПЛ выразили желание перенести начало следующего сезона на 9–10 августа.

«Дата старта сезона не обсуждалась, предполагается в начале августа. Конкретная дата будет определена чуть позже. Лига должна определиться с желаемыми датами сезона. Первоначально предполагалось, что это будет 2 или 3 августа, но этот вопрос мы не обсуждали. Прозвучали пожелания клубов, что хорошо бы начать новый чемпионат России не 2–3 августа, а на неделю позже — 9–10 августа», – сказал Дюков.