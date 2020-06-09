Уткин – об ошибке в регламенте РФС: «Вы обалдели, друзья мои. Кто наказан за просос?»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение РФС провести полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в Петербурге.

«Решение РФС о том, где играть полуфинал Кубка «Спартак» – «Зенит», очень показательно. Сам вопрос в общем-то не стоит выеденного яйца: кубок есть кубок, раз играется из одного матча, рано или поздно важную игру играть на выезде, а там на круг выйдет поровну так или иначе. В пользу чего это аргумент? Правильно, в пользу того, чтобы монетку кинуть. Но это ладно. К этому вернемся, может, если будет интересно. Существенно другое: РФС признал ошибку, регламент оказался с дырой, причем прямо на месте полуфинала двух самых популярных команд России.

При этом оказалось, что ошибку заметили уже раньше, перед игрой «Торпедо» с «Химками». И как-то сыграли. Хотя в общем-то ясно, что уже тогда надо было признавать ошибку и решать ее каким-то образом. Но теперь почему-то, говоря об ошибке, на решение в связи с игрой «Химок» с «Торпедо» практически опираются как на прецедент. Мне кажется, вы обалдели, друзья мои. Собственно, почему сейчас история с кубковым регламентом обсуждалась специально, а несколько месяцев назад – нет? Очевидно. Разница только в понтах, это если долго не подыскивать нужное слово. Так тогда, любезные мои, и решайте ввиду понтов. Дабы успокоить ситуацию. Монетку бросили – и...

Но вместо этого все происходит, как мы любим. Сперва проблему прячут. Может, обойдется – хотя как она обойдется, матчи чем дальше, тем важнее. Потом, когда прятать больше нельзя, принимают спущенное на тормозах решение, а потом его же используют как прецедент. Ок. А кто вообще отвечает за такую ошибку? В РФС отделы есть на все случаи жизни. Кто наказан за просос? Регламент написать – вещь, вообще говоря, несложная», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Кубковый матч «Зенит» – «Спартак» пройдeт в Петербурге. РФС ошибся в регламенте турнира