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  • Уткин – об ошибке в регламенте РФС: «Вы обалдели, друзья мои. Кто наказан за просос?»

Уткин – об ошибке в регламенте РФС: «Вы обалдели, друзья мои. Кто наказан за просос?»

9 июня 2020, 16:24
26

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение РФС провести полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в Петербурге.

«Решение РФС о том, где играть полуфинал Кубка «Спартак» – «Зенит», очень показательно. Сам вопрос в общем-то не стоит выеденного яйца: кубок есть кубок, раз играется из одного матча, рано или поздно важную игру играть на выезде, а там на круг выйдет поровну так или иначе. В пользу чего это аргумент? Правильно, в пользу того, чтобы монетку кинуть. Но это ладно. К этому вернемся, может, если будет интересно. Существенно другое: РФС признал ошибку, регламент оказался с дырой, причем прямо на месте полуфинала двух самых популярных команд России.

При этом оказалось, что ошибку заметили уже раньше, перед игрой «Торпедо» с «Химками». И как-то сыграли. Хотя в общем-то ясно, что уже тогда надо было признавать ошибку и решать ее каким-то образом. Но теперь почему-то, говоря об ошибке, на решение в связи с игрой «Химок» с «Торпедо» практически опираются как на прецедент. Мне кажется, вы обалдели, друзья мои. Собственно, почему сейчас история с кубковым регламентом обсуждалась специально, а несколько месяцев назад – нет? Очевидно. Разница только в понтах, это если долго не подыскивать нужное слово. Так тогда, любезные мои, и решайте ввиду понтов. Дабы успокоить ситуацию. Монетку бросили – и...

Но вместо этого все происходит, как мы любим. Сперва проблему прячут. Может, обойдется – хотя как она обойдется, матчи чем дальше, тем важнее. Потом, когда прятать больше нельзя, принимают спущенное на тормозах решение, а потом его же используют как прецедент. Ок. А кто вообще отвечает за такую ошибку? В РФС отделы есть на все случаи жизни. Кто наказан за просос? Регламент написать – вещь, вообще говоря, несложная», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Кубковый матч «Зенит» – «Спартак» пройдeт в Петербурге. РФС ошибся в регламенте турнира

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Уткин Василий
Комментарии (26)
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Rabinovi_ch
1591709863
Зенит в рамках кубка уже летал в Красноярск и Грозный, а единственный домашний матч провел с Томью. Спартак в кубке уже сыграл два домашних топ матча с Ростовом и ЦСКА, но аппетит приходит во время еды. Оказывается справедливо(!) дать Спартаку шанс еще и на третий подряд домашний топ-матч в рамках кубка.
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алдан2014
1591710622
Даже нормально регламент не могут составить.А потом удивляются,а почему кубок России не ценится как турнир.Так вы сами господа начальники из РФС даёте ответ,он вам в первую очередь не интересен.
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Соня Мармеладова
1591712500
Вась, слова с корнем "сос" очень жёстко выдают тебя. "Будешь плохо сосать, заставят пересасывать". © feat. Василий Уткин. А на каком основании Спартак сыграл 1/4 с ЦСКА на Открытии Арене? Нет, ну просто интересно почему об этом не говорят?)))
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BRO_football
1591713068
Я конечно не люблю Зенит, но давать Спартаку третий домашний матч подряд против сильного соперника (Ростов, ЦСКА, а теперь Зенит) это слишком.
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Hektor 84
1591713511
Зенит тянут за уши. Чтоб к почти выигранному чемпу еще и кубок добавить. Как то надо же оправдаться передболелами за 4 место в ЛЧ. А то ведь народ засмеет. Переподписали контракт с нулевым тренером, который ЛЧ слил и еще не факт что чемп выиграют. Но хоть кубок будет. Газпром перестраховывает себя от позора!
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valkam72
1591714323
Позор педикулёзным анусным фаероносцам
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alll-1
1591723045
Правильно Вася ,позор не мытым
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JTherry
1591732335
нечего было питерского дюк-оффа в президенты РФС выбирать - безграмотный, наглый, циничный лгун!!! позор бомжам!!!
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zigbert
1591810394
Ну как тут не согласится с Василием.
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Sky Spartak
1591819265
Согласен..если сами профукали..то жребий....причём здесь Химки или Спартак..да вообще любой клуб !?"?"? А получилось...ой мы профукали...ну тогда в угоду Зениту )))
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