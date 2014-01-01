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    Уткин – об ошибке в регламенте РФС: «Вы обалдели, друзья мои. Кто наказан за просос?»

    Журналист Василий Уткин прокомментировал решение РФС провести полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в Петербурге.

    «Решение РФС о том, где играть полуфинал Кубка «Спартак» – «Зенит», очень показательно. Сам вопрос в общем-то не стоит выеденного яйца: кубок есть кубок, раз играется из одного матча, рано или поздно важную игру играть на выезде, а там на круг выйдет поровну так или иначе. В пользу чего это аргумент? Правильно, в пользу того, чтобы монетку кинуть. Но это ладно. К этому вернемся, может, если будет интересно. Существенно другое: РФС признал ошибку, регламент оказался с дырой, причем прямо на месте полуфинала двух самых популярных команд России.

    При этом оказалось, что ошибку заметили уже раньше, перед игрой «Торпедо» с «Химками». И как-то сыграли. Хотя в общем-то ясно, что уже тогда надо было признавать ошибку и решать ее каким-то образом. Но теперь почему-то, говоря об ошибке, на решение в связи с игрой «Химок» с «Торпедо» практически опираются как на прецедент. Мне кажется, вы обалдели, друзья мои. Собственно, почему сейчас история с кубковым регламентом обсуждалась специально, а несколько месяцев назад – нет? Очевидно. Разница только в понтах, это если долго не подыскивать нужное слово. Так тогда, любезные мои, и решайте ввиду понтов. Дабы успокоить ситуацию. Монетку бросили – и...

    Но вместо этого все происходит, как мы любим. Сперва проблему прячут. Может, обойдется – хотя как она обойдется, матчи чем дальше, тем важнее. Потом, когда прятать больше нельзя, принимают спущенное на тормозах решение, а потом его же используют как прецедент. Ок. А кто вообще отвечает за такую ошибку? В РФС отделы есть на все случаи жизни. Кто наказан за просос? Регламент написать – вещь, вообще говоря, несложная», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Кубковый матч «Зенит» – «Спартак» пройдeт в Петербурге. РФС ошибся в регламенте турнира

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 16:24
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3355

      Борат 39 минут назад

      Стыдно за пищевик - хотят рылы пролезть в дыру регламента, но в итоге попадут своими пятаками лишь в свежую лепёху !
      Позор хрякам !
      Е5 спртк Е5 !
      Гыгы

      -1
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      Рейтинг: +334

      valkam72 43 минуты назад

      Позор педикулёзным анусным фаероносцам

      0
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      Рейтинг: +3257

      Hektor 84 57 минут назад

      Зенит тянут за уши. Чтоб к почти выигранному чемпу еще и кубок добавить. Как то надо же оправдаться передболелами за 4 место в ЛЧ. А то ведь народ засмеет. Переподписали контракт с нулевым тренером, который ЛЧ слил и еще не факт что чемп выиграют. Но хоть кубок будет. Газпром перестраховывает себя от позора!

      2
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      Рейтинг: +7809

      BRO_football 1 час назад

      Я конечно не люблю Зенит, но давать Спартаку третий домашний матч подряд против сильного соперника (Ростов, ЦСКА, а теперь Зенит) это слишком.

      2
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      Рейтинг: +222

      Соня Мармеладова 1 час назад

      Вась, слова с корнем "сос" очень жёстко выдают тебя. "Будешь плохо сосать, заставят пересасывать". © feat. Василий Уткин. А на каком основании Спартак сыграл 1/4 с ЦСКА на Открытии Арене? Нет, ну просто интересно почему об этом не говорят?)))

      1
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      Рейтинг: +17002

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      РФС не в состоянии составить регламент.... Это полный писец!!! Или же наоборот - регламент составлен продуманно, тогда однозначно под кого-то! Дюков не отмоется.

      1
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      Рейтинг: +419

      GreyDM 1 час назад

      Вот вам соломоново решение: играть в Питере, но половину из 10% заполняемости стадика отдать болелам гостей. Я думаю мясные с радостью такой выезд пробьют и 3000 фанов на него по-любому сгоняют!

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      Рейтинг: +1758

      rash1959 > GreyDM 41 минуту назад

      вот увидишь, к игре разрешат и пропустят на трибуну все 100% болельщиков. Ну это как к параду, надо победить вирус -победили.

      1
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      Рейтинг: +2477

      алдан2014 1 час назад

      Даже нормально регламент не могут составить.А потом удивляются,а почему кубок России не ценится как турнир.Так вы сами господа начальники из РФС даёте ответ,он вам в первую очередь не интересен.

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      Рейтинг: +386

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Зенит в рамках кубка уже летал в Красноярск и Грозный, а единственный домашний матч провел с Томью. Спартак в кубке уже сыграл два домашних топ матча с Ростовом и ЦСКА, но аппетит приходит во время еды. Оказывается справедливо(!) дать Спартаку шанс еще и на третий подряд домашний топ-матч в рамках кубка.

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      Рейтинг: +2477

      алдан2014 > Rabinovi_ch 1 час назад

      Если бы у Зины в сетке были кони и ростовчане,то зенит не дошёл бы до полуфинала,даже играя на домашней арене

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      Рейтинг: +839

      kolyma999 > Rabinovi_ch 1 час назад

      Мне как болеле Спартака поровну где будет матч,но...Если в регламенте прописано как определяется хозяин,то следуйте точь в точь этому.Если нет,извините и ищите выход вплоть до монетки.А так конечно получать милионные зарплаты и ни за что не отвечать это так по российски...

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