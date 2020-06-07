Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Ди Мария: «Сделаю все возможное, чтобы вернуться в сборную Аргентины»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария заявил, что хочет вновь вызываться в сборную Аргентины.

    «Я проводил отличный сезон, но меня ни разу не вызывали.

    Пусть в Аргентине знают, на меня всегда можно рассчитывать. По окончании этого сезона я собирался сыграть на своем последнем Кубке Америки, но меня перестали вызывать и я теряю надежду. Сделаю все возможное, чтобы вернуться. Не имеет значения, буду я выходить в стартовом составе или со скамейки запасных. Хочу быть в сборной и попытаться что-то выиграть», – сказал Ди Мария.

    • Игрока «ПСЖ» не вызывают в сборную с Кубка Америки-2019.
    • В этом сезоне Лиги 1 Ди Мария сыграл в 26 матчах, забил восемь голов и сделал 14 голевых передач.
    • Кубjr Америки-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

    Источник: TyC Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:09
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76880
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru