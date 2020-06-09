Ди Мария: «Сделаю все возможное, чтобы вернуться в сборную Аргентины»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария заявил, что хочет вновь вызываться в сборную Аргентины.

«Я проводил отличный сезон, но меня ни разу не вызывали.

Пусть в Аргентине знают, на меня всегда можно рассчитывать. По окончании этого сезона я собирался сыграть на своем последнем Кубке Америки, но меня перестали вызывать и я теряю надежду. Сделаю все возможное, чтобы вернуться. Не имеет значения, буду я выходить в стартовом составе или со скамейки запасных. Хочу быть в сборной и попытаться что-то выиграть», – сказал Ди Мария.