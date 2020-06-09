Ди Мария: «Сделаю все возможное, чтобы вернуться в сборную Аргентины»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария заявил, что хочет вновь вызываться в сборную Аргентины.
«Я проводил отличный сезон, но меня ни разу не вызывали.
Пусть в Аргентине знают, на меня всегда можно рассчитывать. По окончании этого сезона я собирался сыграть на своем последнем Кубке Америки, но меня перестали вызывать и я теряю надежду. Сделаю все возможное, чтобы вернуться. Не имеет значения, буду я выходить в стартовом составе или со скамейки запасных. Хочу быть в сборной и попытаться что-то выиграть», – сказал Ди Мария.
- Игрока «ПСЖ» не вызывают в сборную с Кубка Америки-2019.
- В этом сезоне Лиги 1 Ди Мария сыграл в 26 матчах, забил восемь голов и сделал 14 голевых передач.
- Кубjr Америки-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Источник: TyC Sports