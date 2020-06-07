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  • Журналист Симонов: «Алексей Миранчук и «Фиорентина» – такая тема действительно существует»

Журналист Симонов: «Алексей Миранчук и «Фиорентина» – такая тема действительно существует»

7 июня 2020, 10:48
2

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов подтвердил информацию коллег, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может перейти в «Фиорентину». Детали переговоров неизвестны.

«По моей информации, такая тема действительно существует, Алексей Миранчук и «Фиорентина». Больше сказать ничего не могу», – сказал Симонов.

  • Агент отрицает переговоры с итальянцами.
  • В текущем сезоне Алексей Миранчук забил девять голов и сделал пять ассистов в 24 матчах.
  • Контракт игрока с «Локо» истекает следующим летом.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (2)
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vladik12
1591516296
Видимо, будет как с Дзагой. Слухов о Европе дофига, а так и будет всю карьеру в Рашке сидеть.
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sined1951
1591601342
В Фиорентине делать нечего, средненький клуб. Менять Локо на Фиорентину глупо, да еще и в деньгах потеряет.
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