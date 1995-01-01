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    Журналист Симонов: «Алексей Миранчук и «Фиорентина» – такая тема действительно существует»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов подтвердил информацию коллег, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может перейти в «Фиорентину». Детали переговоров неизвестны.

    «По моей информации, такая тема действительно существует, Алексей Миранчук и «Фиорентина». Больше сказать ничего не могу», – сказал Симонов.

    • Агент отрицает переговоры с итальянцами.
    • В текущем сезоне Алексей Миранчук забил девять голов и сделал пять ассистов в 24 матчах.
    • Контракт игрока с «Локо» истекает следующим летом.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 10:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3984

      vladik12 48 минут назад

      Видимо, будет как с Дзагой. Слухов о Европе дофига, а так и будет всю карьеру в Рашке сидеть.

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