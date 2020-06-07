Журналист Симонов: «Алексей Миранчук и «Фиорентина» – такая тема действительно существует»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов подтвердил информацию коллег, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может перейти в «Фиорентину». Детали переговоров неизвестны.

«По моей информации, такая тема действительно существует, Алексей Миранчук и «Фиорентина». Больше сказать ничего не могу», – сказал Симонов.